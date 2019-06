Da stasera, lunedì 24 giugno, tornano a riaccendersi i riflettori su Temptation Island, il fortunatissimo reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Un'edizione molto attesa dal pubblico, il quale non vede l'ora di scoprire come se la caveranno le coppie in gara alle prese con la difficile prova delle tentazioni. Chi non potrà vedere la prima puntata su Canale 5, può rivederla in replica streaming sul sito gratuito Mediaset o in tv su La5.

La replica della prima puntata di Temptation Island 2019 in tv e streaming

Nel dettaglio, si segnala che la prima puntata di Temptation Island in onda questo lunedì 24 giugno potrà essere rivista in streaming online accedendo al sito gratuito MediasetPlay, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima gratuita per tablet e cellulari.

In questo modo, quindi, accedendo alla sezione del sito dedicata al reality show condotto da Filippo Bisciglia, sarà possibile rivedere in streaming la puntata d'esordio del reality show, ma anche i singoli spezzoni che verranno caricati sul sito. Sarà possibile riguardare la prima puntata di Temptation Island anche in televisione su La5: la messa in onda della replica è in programma martedì 25 giugno a partire dalle ore 21:15 circa. In questo modo, quindi, non si arriverà impreparati alle prossime puntate del reality.

Una prima puntata che si preannuncia decisamente scoppiettante e che partirà subito 'con il botto'. Così come è stato anticipato da Maria De Filippi in una recente intervista che ha concesso a Radio Deejay, una delle coppie che in gara quest'anno affronterà fin dal primo falò un momento di grave crisi, che li porterà a chiedere immediatamente il confronto finale.

Gli spoiler della prima puntata di Temptation Island

Un vero e proprio colpo di scena questa sera, poiché non era mai successo che una coppia protagonista del reality show chiedesse il falò di confronto dopo poche ore dall'arrivo all'interno del villaggio delle tentazioni.

Stando a quanto rivelato dalla De Filippi, la ragazza si infatuerà di un tentatore single del villaggio e comincerà a raccontare degli aspetti legati alla vita privata con il suo fidanzato.

Un racconto decisamente troppo intimo, che porterà il ragazzo a chiedere immediatamente di rivedere la sua fidanzata per mettere in chiaro le cose. Cosa succederà a questo inaspettato falò finale durante la prima puntata di Temptation Island in onda stasera su Canale 5?

L'appuntamento è fissato per le 21:20 circa, subito dopo Paperissima Sprint.