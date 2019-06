Mancano circa dieci giorni alla messa in onda, e già Temptation Island è pronto a far parlare di sé. La sesta edizione del reality "più caldo" dell'estate comincerà il 24 giugno e occuperà la prima serata di Canale 5, mettendo alla prova l'amore di sei coppie consolidate. A tal proposito, sembra proprio che già nella puntata d'esordio ci sia stato l'addio tra due fidanzati.

Maria De Filippi ne ha parlato oggi a Radio Deejay, confermando che la donna si è infatuata di un single.

Questa nuova edizione del Reality Show delle tentazioni, a quanto pare, partirà subito forte. Secondo quanto riportato dal sito di Davide Maggio, infatti, una delle coppie protagoniste sarebbe già scoppiata. Dopo il primo falò di confronto, pare che i due abbiano avuto seri motivi per decidere di lasciarsi.

Il falò è l'unica occasione che i concorrenti hanno per incontrarsi durante i 21 giorni di durata delle registrazioni.

Nel corso della trasmissione, infatti, uno dei protagonisti, qualora dovesse sentire la necessità di un chiarimento con il partner, può farlo chiedendo un confronto diretto. Tutto ciò avviene alla presenza del conduttore Filippo Bisciglia che gestisce l'incontro che poi si conclude con una sorta di ultimatum: alla fine del falò la coppia deve decidere se lasciarsi o meno.

Una rottura così precoce non si era mai vista nelle edizioni precedenti: nessuna coppia, prima d'ora, aveva abbandonato il programma alla prima puntata.

Pare che i due fidanzati si siano lasciati perché la ragazza avrebbe perso la testa per un single. Maria De Filippi, intervenuta stamattina a Radio Deejay, ha spiegato i primi dettagli della vicenda. Il partner è stato convocato due volte: la prima lo ha deluso perché la compagna ha parlato di lui svelando dei suoi lati intimi, mentre la seconda è terminata con una reazione molto forte del ragazzo. L'epilogo ha lasciato tutti sorpresi, compresi gli autori del reality show.

I tentatori e il regolamento

Le coppie della sesta edizione sono già state ufficialmente presentate: Arcangelo e Nunzia, Jessica e Andrea, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, David e Cristina. Al momento non è stato ancora rivelato il nome della coppia che si è subito divisa. I 12 concorrenti vivranno a stretto contatto con 13 uomini e 13 donne ai quali dovranno riuscire a resistere per restare fedeli alla propria metà.

Tra i tentatori (13 ragazzi e 13 ragazze), secondo le prime indiscrezioni, dovrebbero esserci due ex corteggiatori di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne: Flavio Barattucci, che aveva abbandonato il programma di Maria De Filippi perché non si fidava della ragazza, e Giulio Raselli, la non-scelta della tronista torinese.

Entrambi da qualche tempo non sarebbero più attivi sui social, e ciò probabilmente perché starebbero partecipando alle registrazioni della trasmissione.

Tra gli altri nomi di probabili tentatori reduci da Uomini e Donne ci sarebbero anche Rodolfo Salemi (che aveva corteggiato Mara Fasone) e Antonio Moriconi, la non-scelta di Teresa Langella. Intanto dai social network è emerso che Luca Daffrè, ex corteggiatore di Angela Nasti, non sarà presente perché impegnato in numerosi eventi in giro per l'Italia.