I viaggi ad Ibiza non portano bene agli ex protagonisti di Uomini e donne, come testimonia quanto accaduto di recente tra Angela Nasti e Alessio Campoli. Per questa ragione, in molti hanno espresso qualche timore dopo aver scoperto che anche Manuel Galiano è partito per l'isola spagnola in compagnia di amici, lasciando a casa Giulia Cavaglià.

La coppia formatasi nella fase finale della stagione 2018-19 del Trono Classico, già da qualche giorno ha smesso di mostrarsi insieme sui social network, motivo per cui diversi follower si sono interrogati in merito ad una possibile crisi in corso.

A mettere le cose in chiaro, però, ci ha pensato l'ex corteggiatore che, rispondendo ad alcune domande su Instagram, ha negato l'esistenza di qualsiasi tipo di problema con la fidanzata.

Uomini e Donne gossip: viaggio di lusso con El Shaarawy

La storia d'amore tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano sembrava essere nata sotto i migliori auspici a Uomini e Donne. Nei primi giorni insieme, la coppia dava costantemente notizie di sé, affidandosi ai social network con video romantici e tenere foto.

Ma qualcosa sembra essere cambiato: quest'abitudine, infatti, è improvvisamente venuta meno, e i due neo-fidanzati hanno smesso di apparire insieme nei rispettivi profili Instagram.

Una novità apparsa ancora più strana, considerando che la coppia vive a pochi chilometri di distanza e non avrebbe troppe difficoltà logistiche ad incontrarsi. Ad alimentare le voci di una presunta crisi tra loro, sono arrivate le vacanze separate di Giulia e Manuel: lei si è dedicata ad una breve trasferta con le amiche, mentre il giovane si è recato ad Ibiza, soggiornando in una villa di lusso. Insieme a lui ci sono gli amici, tra i quali un volto noto agli italiani, ovvero il calciatore Stephan El Shaarawy.

Manuel Galiano smentisce la crisi con Giulia

Il Gossip di Uomini e Donne si sta concentrando sulle vacanze di Manuel Galiano ad Ibiza, giunte a poche settimane di distanza da quelle svolte da Angela Nasti. Quest'ultima, al suo ritorno, ha annunciato la rottura con Alessio Campoli, ripetendo un copione già visto lo scorso anno. All'epoca era stata Sara Affi Fella a partire per l'isola spagnola con le amiche, lasciando a casa il fidanzato Luigi Mastroianni, con le ben note conseguenze del caso.

Inevitabile, a questo punto, pensare che anche tra Manuel e Giulia Cavaglià le cose non stiano andando bene e che tra loro sia in atto una crisi insanabile. Per mettere a tacere queste voci, l'ex corteggiatore ha deciso di intervenire in prima persona su Instagram, rispondendo alle domande di alcuni follower. Interpellato sui possibili problemi sentimentali, Galiano ha risposto con un eloquente: "No! Tranquilli ragazzi", precisando che tutto procede per il meglio con l'ex tronista.

Solo qualche settimana fa, però, anche Alessio aveva dato un risposta simile parlando di Angela Nasti, ma l'epilogo poi non è stato dei migliori.