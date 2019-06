Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola "il Segreto", nella prossima settimana assisteremo ad un'epidemia di varicella non indifferente nel paesino di Puente Viejo che devasterà la maggior parte della popolazione. In particolare, arriverà la notte di Capodanno ma nessuno dei cittadini del paesino immaginario spagnolo avranno voglia di festeggiare per via della malattia che si sta diffondendo in tutto il paese. Infatti, la situazione peggiorerà ora dopo ora e aumenteranno sempre di più gli abitanti del paese che saranno colpiti dalla malattia.

Proprio per questo motivo, il dottor Zabaleta chiederà al sindaco di Puente Viejo di mettere a disposizione un nuovo ospedale del campo per aiutare tutti i cittadini colpiti dalla varicella. Elsa Laguna che ha già contratto in passato la varicella è dunque immune alla patologia e chiederà di poter gestire lei l'ospedale e aiutare così i suoi compaesani. Intanto, Antolina brucerà di rabbia quando saprà del nuovo lavoro della sua rivale in amore. Il motivo è che l'ex ancella teme che la sua ex padroncina possa riconquistare la fiducia di tutti i cittadini.

Infatti, il modo in cui l'ex compagna di Isaac si prenderà cura dei malati colpirà positivamente la popolazione che da tempo l'aveva accusata di aver commesso dei crimini davvero orribili.

Inoltre, la Laguna collaborerà all'interno del ospedale nuovo insieme al dottor Alvaro. Quest'ultimo non sarà per niente gentile con la ragazza perché la accuserà di aver causato l'aborto della Ramos. In generale, nella piccola cittadina spagnola tutti cercheranno di rendersi utili in qualche modo per aiutare gli ammalati, anche attraverso cibo e coperte.

Fernando Mesia salverà i figli di Maria

In particolare, sempre secondo le ultime anticipazioni delle puntate de "Il Segreto" della prossima settimana, Maria Castaneda verrà a conoscenza del ritrovamento dell'auto al cui interno erano presenti i suoi figli dispersi. Le notizie non sono per niente positive, perché vengono ritrovati i corpi senza vita dell'autista e della bambinaia, ma di Esperanza e Beltran ancora nessuna traccia. Proprio per questo motivo, donna Francisca deciderà di inviare delle squadre di soccorso a perlustrare la zona dell'incidente, nella speranza di ritrovare i suoi pronipoti.

Però la Montenegro vieterà a Fernando di cercare i bambini, in quanto lo ritiene coinvolto nell'accaduto. Ma Mesia, nonostante l'opposizione della donna si metterà alla ricerca dei figli di Maria e dopo poco, troverà la scarpetta di Esperanza. Poi, successivamente l'uomo riuscirà a trovare i due bambini all'interno di una grotta e li porterò in salva, però riporterà dei seri danni ai polmoni.

Infatti, la Montenegro deciderà di portare l'uomo che ha salvato i suoi pronipoti alla villa e a prendersene cura sarà Maria, molto riconoscente del nobile gesto di Mesia.