Il programma pomeridiano più seguito di sempre, Uomini e donne, è ormai andato in ferie. La trasmissione di Maria De Filippi riaprirà i battenti il prossimo settembre, con nuove e sfavillanti avventure. Ad ogni modo, anche se i battenti sono chiusi, i telespettatori non smettono di interessarsi alle dinamiche del programma ed ai vari protagonisti che ne hanno fatto parte. In questi giorni, infatti, molti fan non stanno facendo altro che parlare dei possibili futuri tronisti della trasmissione.

Ebbene, dando uno sguardo alle Instagram Stories degli ex concorrenti pare siano trapelate alcune novità. La persona più gettonata per ricoprire il ruolo di tronista della prossima edizione di Uomini e Donne è Antonio Moriconi. Il ragazzo, nel corso della sua esperienza all'interno del talk show ha corteggiato Teresa Langella. Con la sua semplicità e spontaneità il ragazzo aveva già all'epoca conquistato il cuore dei telespettatori.

Natalia Paragoni vedrebbe bene Antonio Moriconi sul trono, lui risponde in modo vago

Dopo la fine del trono di Teresa Langella molti fan di Antonio Moriconi chiesero alla redazione di metterlo sul trono di Uomini e Donne. Ad ogni modo, in tale occasione, i vertici del programma si rifiutarono di prendere in considerazione tale ipotesi dal momento che il ragazzo sembrava ancora molto preso dalla tronista che corteggiava.

A distanza di molti mesi, però, pare che le cose possano essere davvero cambiate.

Nel corso di una diretta su Instagram, l'ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, Natalia Paragoni, ha espresso il suo pensiero in merito alla questione dei futuri tronisti. La ragazza ha confessato di vedere molto bene Antonio nelle vesti di nuovo tronista di Uomini e Donne. I fan del ragazzo, quindi, lo hanno esortato a commentare la questione.

Antonio ci ha tenuto a ringraziare Natalia per le splendide parole, ad ogni modo è stato molto vago.

Moriconi ha detto: "Trono a parte, è stata carina nelle cose che ha detto". A quanto pare, dunque, l'ex corteggiatore non si è voluto esprimere sull'argomento.

Gli altri possibili tronisti: Klaudia, Luca e trono gay

Per quanto riguarda gli altri ex corteggiatori non scelti, ci sono molte più incertezze. Tra questi, i papabili tronisti sarebbero Klaudia, ex corteggiatrice di Andrea e Luca, ex corteggiatore di Angela. Ad ogni modo, non ci sono ancora notizie ufficiali in merito.

Inoltre, nelle ultime ore si sta vociferando anche in merito all'ipotesi che Maria De Filippi possa decidere di riproporre, finalmente, una nuova edizione del trono gay. Ad ogni modo è tutto in forse. Non ci resta che attendere per avere ulteriori aggiornamenti.