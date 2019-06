In questi giorni non si sta facendo altro che parlare di una delle coppie uscite dal programma di Maria De Filippi, Uomini e donne. I protagonisti della vicenda sono Luigi Mastroianni e Irene Capuano. I due ragazzi, rispetto ai loro colleghi di trono, sono sicuramente meno attivi sui social. Specie nell'ultimo periodo, andando sui rispettivi account di Instagram sono stati davvero pochi i video e le foto in cui i due appaiono insieme. Proprio per questo motivo, il popolo del web ha incominciato ad avanzare delle ipotesi.

Pubblicità

Pubblicità

Molti utenti hanno diffuso il sospetto circa il fatto che Luigi e Irene potessero essere in crisi. Dopo svariati pettegolezzi, Irene ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare tutto attraverso le Instagram Stories del suo profilo personale. La ragazza ha smentito categoricamente la crisi. Al momento, i due sono separati perché hanno davvero molte cose da fare. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato la ragazza.

Luigi e Irene in crisi? Lei smentisce tutto sulle IG Stories e spiega i motivi della separazione

Luigi Mastroianni e Irene Capuano hanno preferito vivere la loro relazione un po' più distaccati dai social.

I due ragazzi sono molto più riservati rispetto ai loro compagni d'avventura. Questo atteggiamento, però, divide parecchio l'opinione pubblica. Alcune persone, infatti, appoggiano la loro decisione di vivere la vita di coppia lontano dai riflettori. Altri, invece, prendono spunto da questa situazione per diffondere rumors e Gossip sul loro conto. Nelle ultime ore, infatti, si vociferava circa l'esistenza di una crisi tra i due. Il sospetto era nato dal fatto che sui loro social i ragazzi si sono mostrati sempre da soli negli ultimi tempi.

Pubblicità

Ebbene, a distanza di un po' di tempo, la Capuano è intervenuta sull'argomento ed ha svelato i motivi. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha esordito dicendo che tra loro non c'è nessuna crisi. In questo periodo sono separati, ma non perché non si amino più, semplicemente perché sono davvero estremamente impegnati.

I nuovi progetti nella vita di Irene Capuano e Luigi Mastroianni

La cosa che sta rubando maggiormente tempo alla Capuano, ad esempio, è la ricerca della una nuova casa.

Almeno per il momento, la ragazza non ha svelato se insieme a lei verrà a vivere anche Luigi oppure se andrà a vivere da sola. Ad ogni modo, questo passa in secondo piano. Ciò che il pubblico era maggiormente curioso di sapere riguardava la questione inerente la possibile crisi tra i due. Insomma, a quanto pare, tutto sta procedendo a gonfie vele, e chissà che tra un po' di tempo non annuncino a tutti delle novità importanti nella loro vita.