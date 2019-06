La famosa soap opera di origini iberiche “Il Segreto” continua ad appassionare i telespettatori. Dalle trame delle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, si evince che Isaac Guerrero farà il possibile per proteggere Elsa Laguna, pur avendo deciso di rimanere al fianco della moglie Antolina. Il carpentiere dopo aver scoperto con l’aiuto di un detective che il dottor Alvaro Fernandez ha mentito alla sua ex fidanzata sulla sua precedente storia d’amore, metterà in guardia la sorella del defunto Jesus.

Pubblicità

Pubblicità

Purtroppo la rivale di Antolina dopo aver pensato per un attimo che la sua nuova fiamma potrebbe davvero non essere una persona sincera, cederà nuovamente al suo fascino.

Isaac fa delle indagini sul nuovo medico, Elsa dubita di Alvaro

Le anticipazioni dei prossimi episodi italiani rivelano, che Isaac dopo aver appreso che Alvaro, l’uomo che ha fatto breccia nel cuore di Elsa, è stato coinvolto in una brutta rissa deciderà di assumere il detective Agapito per vederci chiaro.

Non perdere le ultime notizie! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa di più oppure scopri qui tutti i Canali. Ti terremo aggiornato sulle novità che non puoi perderti! Anticipazioni Tv Il Segreto

Quest’ultimo avrà il compito di fare delle indagini sul conto del Fernandez. L’investigatore privato verrà a conoscenza che Chiara, l’ex fidanzata del medico non si è tolta affatto la vita. A quel punto il Guerrero avendo saputo che il sostituto di Zabaleta ha raccontato una versione diversa alla Laguna sulla sua precedente relazione sentimentale, la metterà subito in guardia. Quest’ultima dopo aver iniziato a dubitare dell’onestà di Alvaro, chiederà delle spiegazioni al diretto interessato, quando la incoraggerà a parlargli apertamente.

Pubblicità

Il medico con le lacrime agli occhi, precisamente nel capitolo 2.016, confesserà ad Elsa che la sua ex fidanzata è deceduta a Roma, precisandole che i genitori della giovane decisero di non rendere pubblica la morte della loro figlia per darle una giusta sepoltura.

Il Fernandez rassicura la Laguna, Antolina furiosa con il marito

L’acerrima nemica di Antolina darà credito alla versione del Fernandez, mentre il Guerrero sarà sempre più convinto che il nuovo medico abbia delle brutte intenzioni con Elsa, anche se Matias lo inviterà più volte a pensare alla sua vita.

Alvaro dopo essere riuscito a rassicurare la sua amata, avrà l’ennesima discussione con il carpentiere, visto che lo provocherà ribadendogli di non essere riuscito a farlo allontanare dalla Laguna. Isaac inoltre farà i conti anche con la furia della moglie, che si scaglierà contro di lui quando verrà a sapere che ha pagato Agapito per far luce sul passato del Fernandez. Per concludere Don Anselmo rivelerà a Marcela e Matias di aver sbagliato a celebrare le nozze dei coniugi Guerrero.

Pubblicità

Per scoprire se Isaac in seguito riuscirà a smascherare la nuova fiamma della sua ex fidanzata, non resta che attendere nuovi spoiler.