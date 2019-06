Le puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 dal 24 al 28 giugno sanciranno l'inizio di una nuova trama, destinata a non restare priva di conseguenze. Marcela e Camelia si sentiranno poco bene e la diagnosi del dottor Zabaleta sarà drammatica: entrambe hanno contratto la varicella. Si renderà necessaria l'immediata creazione di un ospedale da campo, per fare in modo che i malati vengano curati nel migliore dei modi per evitare il contagio generale.

Pubblicità

Pubblicità

Elsa offrirà la sua collaborazione in questa struttura, raccontando a Carmelo di essere guarita dalla varicella quando era una bambina. E proprio durante il suo lavoro in ospedale, la Laguna avrà modo di collaborare con il dottor Alvaro Fernandez con il quale i rapporti non saranno affatto buoni nei primi giorni. Poi però la situazione andrà cambiando anche se l'amicizia che nascerà tra loro non piacerà ad Isaac.

Il Segreto anticipazioni: Alvaro accusa Elsa di essere un'assassina

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana, Elsa deciderà di non lasciare Puente Viejo per offrire il suo aiuto ai compaesani in concomitanza con l'epidemia di varicella.

Non perdere le ultime notizie! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa di più oppure scopri qui tutti i Canali. Ti terremo aggiornato sulle novità che non puoi perderti! Serie TV Anticipazioni Tv

Nell'ospedale da campo si troverà a collaborare con Alvaro, il quale però non avrà un'opinione positiva nei confronti della Laguna. Al contrario, il dottor Fernandez si scaglierà duramente contro di lei, accusandola di essere un'assassina di bambini per avere causato l'aborto di Antolina. L'inizio non sarà affatto promettente tra loro, tanto più che Alvaro continuerà a rimproverare Elsa e a mostrare la sua poca fiducia nei suoi confronti. A breve distanza, però, questi iniziali litigi potrebbero trasformarsi in un rapporto molto diverso: non solo Elsa e Alvaro abbasseranno le difese ma scatterà persino un bacio tra loro. Ma davvero questo medico sarà una persona affidabile? I dubbi saranno inevitabili per Isaac che comincerà a compiere delle indagini sul suo passato.

Pubblicità

Trame Il Segreto: Isaac crede che Alvaro stia mentendo

Accantonata la storia d'amore con Isaac, nelle prossime puntate de Il Segreto Elsa comincerà a mostrare un certo interessamento per Alvaro. Il fatto non sfuggirà al giovane falegname che terrà gli occhi aperti nei confronti del suo rivale, soprattutto in seguito ad una rissa nella quale sarà coinvolto. Per capire se sta nascondendo qualcosa, deciderà di assumere l'investigatore privato Agapito che avrà il compito di indagare sul suo passato a partire dal decesso della sua fidanzata Chiara.

Fernandez, infatti, ha raccontato ad Elsa che la giovane si è tolta la vita ma le verifiche porteranno ad una conclusione diversa dato che nel paese d'origine della coppia nessuno è mai morto per una simile motivazione.

Trovate le prove delle menzogne di Alvaro, Isaac deciderà di mettere in guardia Elsa, pretendo la verità dal medico. Ne uscirà una nuova versione dei fatti alla quale la Laguna crederà: Chiara aveva compiuto il gesto estremo mentre si trovava a Roma ma la sua famiglia aveva deciso di mentire sull'accaduto, fingendo una grave malattia per evitare che venisse sepolta in terra sconsacrata.

Pubblicità

Ma se Elsa non metterà in discussione tale racconto, ben diverso sarà il caso di Isaac che proseguirà le indagini per smascherare Alvaro una volta per tutte.