Marina sta attraversando un periodo nero e come se non bastasse presto dovrà fare i conti con un inquietante personaggio misterioso che entrerà nella sua vita. Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà introdotto questo personaggio anziano e malandato che entrerà in casa di Marina per prendere del cibo e una foto che ritrae la Giordano. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, relative a questa insolita storyline, che andranno in onda dal 24 al 28 giugno.

Un periodo buio per Marina

Marina (Nina Soldano) sta attraversando un periodo di forte stress sul lavoro con Alberto (Maurizio Aiello) che le rende la vita l'impossibile e gli operai che hanno perso ogni stima nei suoi confronti. Nei prossimi episodi di Un posto al sole, la situazione, per la Giordano, tenderà a peggiorare, dato che le persone a lei più care non potranno starle vicino. Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) sarà preso dai suoi problemi personali mentre Elena (Valentina Pace) continuerà la sua permanenza a Londra e si farà raggiungere anche dalla figlia Alice (Fabiola Balestriere).

Marina rimarrà da sola, triste e depressa, nella sua enorme villa. Tuttavia quello che non sa è che qualcuno ne sta spiando i movimenti, nascosto dietro una siepe del suo giardino.

Un misterioso uomo anziano

Come rivelato dal settimanale Telepiù, appena Marina e la cameriera Antonietta (Giovanna Landolfi) si allontaneranno, un uomo malconcio e molto in là con gli anni ne approfitterà per sgattaiolare all'interno della villa. Per prima cosa l'anziano, che dovrebbe chiamarsi Arturo, si recherà in cucina per aprire il figo e procurarsi del cibo, mentre in seguito resterà insolitamente attratto da una particolare foto che ritrae Marina Giordano in giovane età.

Il mistero della foto scomparsa

Il giorno successivo, mentre sarà intenta a sorseggiare del caffè prima di recarsi a lavoro, Marina si accorgerà che una foto è sparita dalla sua cornice. Marina, allarmata dall'evento, chiederà delucidazioni alla cameriera che, ovviamente, non saprà fornire alcun tipo di spiegazione per l'insolita sparizione. Marina minimizzerà l'accaduto incolpando la sua cameriera, mentre l'uomo continuerà ad aggirarsi per casa.

A questo punto, resterà insoluto il dilemma sull'identità di questo personaggio. Il fatto che abbia rubato del cibo ci può indicare che possa essere una persona bisognosa più che un ladro di appartamenti, tuttavia il particolare della foto potrebbe suggerire che possa essere qualcuno che arriva dal passato di Marina, magari un amico o un parente. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi delle trame per scoprire maggiori dettagli.