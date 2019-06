Le puntate di Un posto al sole di questa settimana, apriranno nuovi interessanti scenari narrativi. Anita tornerà,stravolgendo la vita di coppia di Vittorio e Alex, mentre la gelosia per Beatrice potrebbe portare Diego a commettere una follia. Inoltre, ci verrà svelato che Leonardo nasconde un'inquietante lato oscuro. del quale nessuno era a conoscenza. Di seguito le anticipazioni e le trame di tutti degli episodi di Un posto al sole che andranno in onda la settimana dal 24 al 28 giugno.

Bacio tra Anita e Vittorio

Lunedì 24 giugno

Durante un'animata discussione, Anita metterà nuovamente in difficoltà Vittorio e alla fine gli darà un bacio. Nel frattempo, Leonardo arriverà a Palazzo Palladini e si accingerà a preparare un pranzo a sorpresa, mentre Filippo si troverà costretto a partire per Londra assieme a Roberto. In seguito, Leonardo chiederà a Serena di fare un giretto in barca assieme a lui e la piccola Irene. Diego, ormai convinto che Eugenio sia l'amante di Beatrice, inizierà a seguirlo.

Vittorio sempre più confuso

Martedì 25 giugno

Mentre Filippo si troverà fuori Napoli per lavoro, Serena, assieme alla piccola Irene, accetterà l'invito in barca di Leonardo. Tuttavia la gita, che inizialmente si svolgerà serenamente, diventerà presto un incubo per la ragazza. Vittorio non saprà più cosa fare, combattuto tra Alex che lo asfissia e Anita che lo provoca.

Il lato oscuro di Leonardo

Mercoledì 26 giugno

Marina si troverà ad affrontare un pessimo momento della sua vita, con Alberto che la mortifica sul lavoro e l'assenza prolungata di Elena e Alice.

Nel frattempo, Leonardo deciderà che è giunto il momento di svelare a Serena un suo lato oscuro che sorprenderà molto negativamente la Cirillo. In seguito arriveranno a Napoli la mamma e il papà di Nadia.

Diego in preda alla follia

Giovedì 27 giugno

In preda alla più folle gelosia, Diego dovrà decidere se commettere un atto pericoloso oppure rinunciare all'insano intento. Nel frattempo, un misterioso personaggio si introdurrà a casa di Marina per rubarle una cornice con una sua foto.

Successivamente Michele accompagnerà i genitori di Nadia per le strade di Napoli, mentre Raf, grazie all'aiuto del fidato Otello, escogiterà un piano per far si che i genitori di Nadia inizino ad apprezzare Renato.

Eugenio rischia di essere investito

Venerdì 28 giugno

Eugenio rischierà di essere investito da un'auto, e, ancora in preda al panico, non saprà se informare o meno la prefettura dell'accaduto. Successivamente Diego avrà finalmente la possibilità di affrontare Eugenio e chiedergli spiegazioni.

Nel frattempo Marina, si renderà conto che manca una cornice nella sua villa, ma si limiterà a incolpare la domestica, mentre Arturo si aggirerà indisturbato per la casa. Con l'aiuto di Raf e Otello, Renato elaborerà una messinscena per ottenere la stima dei suoi nuovi suoceri.