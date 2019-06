Giungono direttamente dagli Stati Uniti d'America nuove avvincenti news riguardanti una delle soap più famose al mondo, "Beautiful". Secondo le ultime anticipazioni distribuite negli USA, infatti, potrebbe esserci molto presto una svolta nella vicenda legata all'adozione illegale della bambina di Hope ed un personaggio della soap potrebbe perdere la vita proprio per questo.

Liam torna a vivere con Steffy

Le nuove anticipazioni di "Beautiful" ci segnalano che dopo aver trascorso diverso tempo in Europa con le sue bambine, Steffy farà ritorno a Los Angeles per riprendere il suo posto di lavoro alla Forrester Creations.

Nel frattempo, Hope si convincerà di non voler avere più figli e chiederà a Liam di annullare il loro matrimonio per lasciarlo libero di ritornare da Steffy e dalle loro bambine. In primo tempo, il giovane non accetterà, ma poi capirà che forse quella è la decisione giusta da prendere e chiederà a Steffy il permesso di poter tornare a vivere con lei, Kelly e Phoebe. Per il bene delle sue figlie, Steffy accetterà e asseconderà la richiesta di Liam, ricominciando a vivere con lui sotto lo stesso tetto.

Hope cercherà di superare la morte della figlia prendendosi cura del piccolo Douglas, il figlio di Caroline e Thomas. Quest'ultimo,nel frattempo, verrà a sapere che la figlia di Hope è viva e che è stata adottata con l'inganno da Steffy. Nonostante sia a conoscenza della verità però il giovane Forrester non rivelerà il suo segreto ad Hope, per non rischiare che lei si allontani da lui e da Douglas e ritorni da suo marito Liam.

Il ritorno di Emma

Ma Thomas non sarà l'unica persona a sapere che Phoebe è la figlia di Hope, in quanto anche Flo, Zoe e Xander lo verranno a sapere in un modo o nell'altro.

Pare inoltre che anche un'altra persona verrà a conoscenza del crimine perpetrato dal dottor Reese Buckingam, ma che non arriverà a rivelare ciò che ha scoperto, Emma Barber. Quest'ultima, infatti, rientrerà in scena dopo un lungo periodo di assenza e diventerà molto sospettosa nei confronti di Zoe e Xander che sembrano nascondere qualcosa di misterioso. I suoi dubbi e i suoi sospetti dovrebbero spingerla a voler indagare più a fondo nella situazione, mettendola in grave pericolo.

Secondo le ultime anticipazioni, infatti, un personaggio della soap dovrebbe perdere la vita nel corso delle puntate estive e pare proprio che tutti gli indizi porterebbero ad Emma. La scomparsa di Emma però non sarà l'unico colpo di scena delle prossime puntate, in quanto potrebbe avere luogo a breve uno dei momenti più attesi dai fans statunitensi di "Beautiful": il confronto fra Steffy e la finta madre naturale di Phoebe, Flo.