Nel corso della puntata della longeva soap opera di Raitre, "Un posto al sole", trasmessa ieri, 18 giugno, Diego si è convinto che Beatrice (Marina Crialesi) abbia una relazione con un altro uomo, e nel cercare di vederci chiaro ha dovuto fare i conti con una scoperta inattesa.

Le anticipazioni dell'episodio numero 5.278 di oggi, mercoledì 19 giugno, svelano che ci saranno molti colpi di scena nella vita dei personaggi principali della soap partenopea, i quali saranno anche chiamati a prendere delle decisioni importanti.

Pubblicità

Pubblicità

Innanzitutto il giovane Giordano cercherà di cogliere in flagrante e di smascherare l'ex fidanzata insieme al nuovo partner, poiché il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) non riuscirà a dimenticare i bei momenti trascorsi insieme alla Lucenti. Inoltre sembra proprio che il ragazzo rischierà di fraintendere la realtà dei fatti, complicando ulteriormente la situazione.

Michele vuole aiutare Mimmo ma trova l'opposizione di Otello e Silvia

Un'altra vicenda avrà come protagonista il personaggio di Michele (Alberto Rossi), il quale si dimostrerà deciso a fornire il proprio aiuto a Mimmo, dopo che il ragazzo ha tentato di rapinare nuovamente il Bar Vulcano.

Saviani ha avuto il merito di convincere il giovane a costituirsi alla polizia, ma vorrà comunque continuare a fornirgli il suo sostegno per permettergli di superare questo periodo difficile della sua vita. Le intenzioni del giornalista però non troveranno d'accordo Otello e Silvia, i quali si opporranno alla sua idea, non riuscendo a perdonare a Mimmo i suoi ripetuti tentativi di furto al locale, e ritenendo che probabilmente il ragazzo sia ormai irrecuperabile.

Pubblicità

Andrea e Arianna ritrovano la serenità nel loro rapporto di coppia

Proseguendo con gli spoiler relativi alla puntata odierna di "Un Posto al Sole", Andrea e Arianna riusciranno finalmente a recuperare un po' di serenità nel loro rapporto di coppia, e si convinceranno che sia finalmente giunto il momento di fare dei nuovi, grandi progetti insieme per migliorare ulteriormente la loro relazione.

Alla terrazza, intanto, comincerà a respirarsi un clima di alta tensione.

Il motivo sarà legato all'arrivo di Alex come nuova coinquilina che genererà una serie di problemi causati da un piano organizzato dalla sorellina della donna. Mia (Ludovica Nasti) non riuscirà ad accettare l'idea che la dipendente del Bar Vulcano si sia trasferita a Posillipo, e così deciderà di rendere la vita impossibile alla sua parente.

Anche la puntata di stasera di "Un Posto al Sole", come di consueto, verrà trasmessa su Raitre a partire dalle ore 20:45.