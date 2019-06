Sono cifre da capogiro quelle che intascherebbero alcuni Vip di casa nostra per vestire i panni del dj per una sera: l'ultimo numero di Spy ha stilato un elenco dei personaggi più richiesti dalle discoteche e i cachet che richiederebbero per una sola serata. Gianluca Vacchi guadagnerebbe 50 mila euro per suonare dietro alla consolle, Stefano De Martino e il suo gruppo 15 mila euro; intascherebbero circa 10 mila euro, invece, Asia Argento, Bobo Vieri e l'acclamatissimo Andrea Damante.

I presunti guadagni dei Vip nelle discoteche

Quando costa avere un disc jockey famoso una sera in discoteca? A questa domanda ha provato a rispondere il settimanale Spy, che ha pubblicato la lista delle cifre che richiederebbero alcuni personaggi per suonare nei locali più famosi d'Italia e non solo.

Stando all'elenco che ha stilato la rivista di Gossip, il Vip più pagato sarebbe Gianluca Vacchi: per cimentarsi qualche ora dietro alla consolle, pare che l'imprenditore bolognese intaschi non meno di 50 mila euro a serata.

Anche per avere Fedez come ospite d'onore per una sola serata, si dice che tocchi staccare un assegno non inferiore ai 35 mila euro: la rivista, inoltre, sostiene che il rapper abbia guadagnato un cachet di circa 100 mila euro per fare tre dj-set in un locale di Flavio Briatore in Sardegna non molto tempo fa.

Una cifra più "modesta", invece, pare la richieda Stefano De Martino per intrattenere il pubblico nelle discoteche milanesi e napoletane: il ballerino, affiancato da due suoi fidati amici, si esibirebbe dietro alla consolle per un compenso che si aggira attorno ai 15 mila euro a sera.

Di recente, è stata proprio la nuova passione del 29enne per la musica a sollevare una piccola polemica sui social: a chi su Instagram metteva in dubbio le doti da dj del bel presentatore, Belen Rodriguez ha risposto: "Lui sa fare tutto".

Andrea Damante richiestissimo dai locali

Nella classifica dei dj Vip più pagati stilata da Spy, dopo De Martino troviamo un ex tronista che è spesso al centro del gossip per le sue vicissitudini sentimentali: stiamo parlando di Andrea Damante.

Per avere il bel siciliano come ospite in una discoteca (sia in Italia che in Spagna, in particolare a Formentera), si dice che i proprietari dei locali debbano sborsare non meno di 12 mila euro. Secondo le indiscrezioni che ha raccolto la rivista, inoltre, l'ex di Giulia De Lellis, sarebbe il personaggio famoso più richiesto: il calendario degli impegni del ragazzo, infatti, sarebbe fittissimo.

Altri due Vip che guadagnerebbero un cachet di circa 10 mila euro per cimentarsi una sera dietro alla consolle, sono Bobo Vieri e Asia Argento.