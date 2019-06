Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono sposati per la seconda volta: questa è la scena comparsa sui social dei due coniugi. A sposare i due è stata una persona particolare, ovvero il piccolo Santiago. Da quando Stefano e la showgirl sono tornati insieme, non fanno altro che postare delle tenere immagini di coppia. Il video pubblicato dai due questa volta ritrae Belen con il vestito da sposa, Stefano emozionato e sorridente e Santiago nei panni del prete.

Al termine del siparietto i due si sono scambiati un tenero bacio.

A quanto pare il video pubblicato sta dividendo il web. Molti follower stanno criticando la scelta della coppia, di postare tutto sui social: “Ma è una famiglia o una telenovela?, “Ogni tanto posate o telefoni e godetevi in privato questi momenti privati”. In risposta alle critiche, sono arrivati i commenti di chi invece, è rimasto divertito nel vedere il video.

Belen e Stefano non hanno mai nascosto il desiderio di voler pronunciare il fatidico ‘si’ per la seconda volta.

Questo siparietto potrebbe essere solamente un'anticipazione, di quanto avverrà presto. Intanto, alle varie critiche i diretti interessati hanno preferito la via del silenzio. Solamente in una recente intervista, Stefano aveva parlato di essere felice dell’entusiasmo dei fan. Secondo l’ex allievo di Amici, in passato la coppia è stata colpita fin dall’inizio da un vero e proprio accanimento mediatico.

De Martino: ironizza e smentisce la gravidanza della moglie

Da quando la coppia formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez è tornata insieme, alcuni pettegolezzi mormorano una presunta gravidanza della showgirl.

Gossip Belen Rodriguez

A fare chiarezza sulla situazione, ci ha pensato il conduttore di Made in Sud. Stefano in molto ironico ha riferito: “Io e Belen non siamo incinti”. Tuttavia De Martino ha confermato di voler allargare la famiglia, in modo da poter regalare un fratellino o una sorellina al primogenito.

Giulia De Lellis punzecchia Belen

Giulia De Lellis nelle ultime ore ha lanciato una vera e propria frecciatina a Belen Rodriguez. Per capirne il motivo bisogna fare un passo indietro.

Negli ultimi giorni l’influencer ha ricevuto più di un attacco verbale da Cecilia, solamente per aver iniziato una relazione con Andrea Iannone. Alle numerose critiche, è arrivata la replica dell’ex fidanzata di Andrea Damante. Nella giornata di ieri, Giulia sui social in una story ha scritto: “Ha visto tante curve. Mi dispiace per lui, ma nessuna di queste sarà come quelle della sua schiena. Da lì si vede il mare....” il riferimento con tutta probabilità riguarda un precedente commento che Iannone lasciò sul profilo Instagram della più grande di casa Rodriguez.