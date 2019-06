Nuovo appuntamento dedicato alla soap opera spagnola “Una vita” scritta da Aurora Guerra. Nelle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, Ursula Dicenta per impedire a Blanca e Diego di ritrovare il loro bambino, farà sapere a tutti i suoi conoscenti di dover lasciare Acacias 38 in modo definitivo. Proprio quando l’ex istruttrice riuscirà a farsi perdonare da coloro che si appresteranno a salutarla nel suo stesso appartamento, farà irruzione la polizia.

Nel frattempo Diego si recherà in un paese vicino con la speranza di ritornare dalla cognata con il piccolo Moises. A trovarsi nei guai non sarà affatto la dark lady, ma il suo figliastro Samuel Alday, che verrà condotto dietro le sbarre del carcere.

Gli abitanti di Acacias 38 non si fidano della Dicenta, Cristina corrotta dalla madre di Blanca

Le anticipazioni riguardanti ciò che accadrà nei prossimi episodi italiani, rivelano che Ursula consapevole che sua figlia Blanca e Diego stanno facendo il possibile per scoprire dove ha nascosto Moises, annuncerà ai vicini di dover lasciare Acacias 38.

La darklady prima di darsi alla fuga, deciderà di cenare nella sua dimora con tutti i suoi conoscenti per dargli l’ultimo saluto. Alla serata organizzata dalla Dicenta oltre ai suoi familiari, prenderanno parte anche Celia, Felipe, Susana, Liberto, Rosina, Ramon, Trini, e per finire la nuova arrivata Lucia Alvarado, in quanto parente degli Alvarez Hermoso. Tutti gli invitati anche se sospetteranno che la madre di Blanca stia tramando qualcosa, non mancheranno all’evento.

L’ex istruttrice dopo aver ammesso di essersi servita dell’aiuto di Cristina Novoa per venire a conoscenza dei segreti dei vicini, annuncerà la sua imminente partenza.

Ursula finge di essere una vittima, l’arresto di Samuel

Sempre bel nel mezzo del suo lungo discorso Ursula affermerà di avere una storia simile a quella di Susana, rivelando che le sue figlie sono nate a causa di un abuso subito. Le parole della matrigna di Samuel e Diego faranno rimanere sconvolti tutti i presenti.

A quel punto la Dicenta oltre a far credere di essere felice di far parte degli Alday, fingerà di aver voluto bene alla defunta Cayetana. Per finire la madre di Blanca dopo aver ricordato tutte le volte che Celia è ritornata con il marito Felipe pur essendo stata tradita, si farà passare per vittima riuscendo nel suo intento, visto che verrà perdonata. Durante la cena purtroppo accadrà qualcosa di imprevisto, perché nell’appartamento di Ursula si presenteranno dei poliziotti.

Precisamente nel capitolo numero 789, proprio quando Diego si rifiuterà di salutare la matrigna per seguire una nuova pista che potrebbe consentirgli di rintracciare suo figlio, Samuel farà i conti con la giustizia. Quest’ultimo verrà arrestato, sotto lo sguardo di tutti coloro che si troveranno a casa di Ursula.