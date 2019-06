L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Manuel Galiano dopo essere stato attaccato prima da Deianira Marzano e poi da Amedeo Venza riguardo al presunto tradimento ai danni di Giulia Cavaglia, ha deciso di intervenire con un post su Instagram per replicare a queste pesanti accuse.

In particolare, il ragazzo dopo essere profondamente scosso da tutte queste accuse nei suoi confronti e dopo essere stato avvistato in lacrime all'Aeroporto di Ibiza, ha deciso di rispondere personalmente alle accuse della blogger napoletana.

Queste le sue parole: "Vorrei scusarmi con tutti i miei followers per l'assenza di questi ultimi giorni, ma ho preferito prima vedere fino a che punto potessero spingersi miss plasticona e mister morto di fame pur di guadagnare qualche seguace in più".

In particolare, Manuel ha voluto rispondere alle accuse di Deianira che aveva pubblicato una storia in cui accusa l'ex corteggiatore di aver baciato un'altra ragazza durante la serata in un locale a Ibiza: "Mia cara plasticona, hai pubblicato l'ennesima storia su di me, in cui insinui che ero io il ragazzo con la polo bianca che bacia un'altra ragazza, alla serata di J Balvin. Mi dispiace per te, ma quella sera io indossavo una maglietta nera. Peace and love, plasticona".

La replica dei due blogger

Ovviamente, sono arrivate puntualmente le risposte sia della Marzano che di Venza contro l'ex corteggiatore del programma televisivo di Canale 5. In particolare, la blogger napoletana ha dichiarato: "Per me è un complimento il fatto che tu mi abbia dato della plasticona". Poi ha aggiunto: "Io le corna non le faccio e nemmeno le ricevo. La prossima volta ti consiglio di stare attendo a chi frequenti, piuttosto che intrattenerti con delle escort in un locale".

Infine, la Marzano ha concluso: "E poi vorrei concludere dicendo che per me non c'è nessun Peace and love perché questa storia non finisce qui".

Ma non è tutto, perché anche Amedeo ha voluto dire la sua: "Sei davvero molto bravo a smontare e montare le tue storie, ma sicuramente non sei pulito e spero che Giulia se ne accorga presto".

Intanto, ai fan dell'influencer napoletana non è per niente sfuggito un particolare molto interessante: cioè che il ragazzo del video che baciava quella donna che intratteneva i tavoli non aveva la maglietta bianca, ma era nera.

Quindi, Galiano con le sue parole in cui afferma di avere una t shirt nera, non avrebbe fatto altro che darsi la "zappa sui piedi". Per di più avrebbe involontariamente dato ulteriore credito a tutte quelle persone che credevano che la persona in questione potesse essere proprio lui.

Intanto, la Marzano ha anche pubblicato una foto dell'ex tronista Giulia che appare sorridente durante una serata. Questa la didascalia: "Ma quanto è affranta la Cavaglia?

L'ho sempre detto fin dal primo momento che questa storia è tutta una finzione".