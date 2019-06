Nonostante le riviste di Gossip ipotizzino la dolce attesa di Belen Rodriguez una settimana sì e l'altra no, attualmente non c'è nessun bebè in arrivo: a smentire tutti i rumors, è stato Stefano De Martino in un'intervista che ha rilasciato di recente. Il conduttore, prossimo a debuttare in Rai con la moglie a Castrocaro, ha fatto sapere che per ora ci sono solo dei lavori in corso sul fronte secondo figlio: i genitori di Santiago, infatti, stanno provando ad avere un bambino e si affidano al fato, senza stabilire nulla a tavolino.

Stefano e Belen pronti ad un altro figlio

Il matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino procede a gonfie vele: tra un impegno di lavoro e l'altro, la ritrovata coppia si concede qualche fuga romantica a Ibiza prima del via ufficiale alle vacanze d'estate. In occasione del debutto alla conduzione del Festival di Castrocaro, il napoletano è stato intervistato da Nuovo Tv: oltre a confermare l'emozione che proverà nel condividere il palco con la moglie per la prima volta, il ragazzo ha parlato dei progetti personali che ha per l'imminente futuro.

Una domanda che in tanti avrebbero voluto fare al 29enne in questo periodo, è quella sulla chiacchierata dolce attesa dell'argentina: sono mesi, infatti, che i giornali e i siti ipotizzano l'arrivo di un secondo bebè in casa Rodriguez-De Martino.

Nonostante la showgirl sia stata fotografata varie volte con abiti larghi e la mano sul pancino, non c'è ancora un figlio in arrivo: a dare questa notizia, è stato il presentatore di Rai 2 pochi giorni fa.

"Per il momento, Belen ed io non siamo incinti. Ci stiamo lavorando, anche se siamo piuttosto fatalisti: non amiamo fare programmi, ma preferiamo affidarci al destino", ha fatto sapere Stefano alla rivista scandalistica che l'ha intervistato di recente.

Nei sogni dei ritrovati coniugi, dunque, c'è quello di allargare la famiglia ma per ora si godono il loro amore e il piccolo Santiago, felicissimo per la "reunion" che c'è stata alcuni mesi fa tra i suoi genitori.

Belen alla conduzione di Castrocaro con il marito

Nell'attesa di dare un fratellino o una sorellina a Santiago, Belen e Stefano si stanno concentrando anima e corpo nel lavoro: sono tanti, infatti, i progetti che hanno i due per i prossimi mesi. Una notizia che ha confermato il direttore di Rai 2, Carlo Freccero, è quella che la Rodriguez e De Martino presenteranno l'edizione 2019 del Festival di Castrocaro.

Per l'argentina, volto Mediaset da tanti anni, è un ritorno alla conduzione in Rai e un debutto assoluto al fianco del marito (che nei mesi scorsi ha convinto presentando Made in Sud con Fatima Trotta).

Prima di prendere parte a questo evento che scopre nuovi talenti, si dice che i chiacchierati coniugi dovrebbero essere alla guida di un altro storico show musicale: la Notte della Taranta.

Ci sono dei dubbi, però, sulla presenza di Belen e Stefano alla serata che si terrà a Melpignano alla fine di agosto: un gruppo di intellettuali del posto, infatti, ha firmato una petizione per chiedere che la coppia non conduca una manifestazione così importante e lontanissima dal mondo del gossip che entrambi rappresentano.