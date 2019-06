I fan di Uomini e donne attendevano con impazienza la replica di Giulia Cavaglià in merito alle voci di tradimento che circolano da giorni dal web. Manuel Galiano, infatti, sarebbe stato sorpreso in una discoteca di Ibiza in compagnia di una ragazza di Firenze in atteggiamenti compromettenti, sebbene il suo volto e quello della giovane non siano ben chiari. La 'questione' è stata prontamente smentita dal diretto interessato che ha anche pubblicato le 'prove' della sua innocenza.

E se da un lato la Marzano ha sbugiardato anche questa sua nuova versione dei fatti, dall'altro è arrivata finalmente una parziale versione dei fatti dell'ex tronista di Uomini e donne. Giulia ha dedicato una Instagram Story alla questione, evitando di confermare o smentire le voci su Manuel, ma ammettendo di avere diverse cose da chiarire con lui.

Giulia conferma: 'È un periodo un po' così'

Il Gossip di Uomini e donne continua ad occuparsi della possibile crisi in atto tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglià ad un mese esatto dalla scelta effettuata in diretta nella puntata pomeridiana del Trono Classico.

Il viaggio ad Ibiza non sembrava rappresentare un problema nel loro rapporto, come lui dichiarato in varie Instagram Stories, ma il video pubblicato da Deianira Marzano ha fatto nascere dei concreti sospetti in merito ad un presunto tradimento. Tali dubbi sono comprensibilmente presenti anche in Giulia che, sempre affidandosi al suo profilo IG, ha confermato di avere bisogno di chiarire alcune cose con il suo fidanzato. "Ci sono sicuramente delle cose che non mi sono chiare, che non so bene come risolverò, e l’unica cosa che ci tenevo a dire è che se non rispondo alle vostre domande non è per cattiveria ma perché è un momento un po’ così".

Nel suo intervento, la Cavaglià ha anche precisato che spesso le informazioni che circolano sui social non segnalano la verità, lasciando comunque presagire alla necessità di ascoltare la versione dei fatti di Galiano.

Il silenzio di Manuel Galiano

Dopo avere espresso la necessità di fare chiarezza, Giulia Cavaglià ha ammesso di avere comunque una visione positiva della vita e di non avere nessuna intenzione di "strapparsi i capelli" per un uomo.

Le sue parole hanno trovato il pieno sostegno del pubblico di Uomini e donne, a sua volta in attesa di una nuova replica da parte di Manuel Galiano. Rientrato da Ibiza, quest'ultimo non si è più espresso sulla questione, limitandosi a pubblicare una Story con la canzone "Cin Cin" di Alfa e Yanomi. E proprio questa assenza di nuove foto insieme, fa pensare che la crisi per l'ultima coppia nata nel Trono Classico non sia affatto stata risolta. Essa potrebbe dunque riservare nei prossimi giorni nuovi sorprese per uno dei casi di gossip più seguiti dell'estate 2019.

Sulla questione, infatti, si sono espressi diversi ex protagonisti del dating show tra i quali l'ex corteggiatore Giulio Raselli, che a sorpresa ha manifestato il suo sostegno alla coppia e il suo affetto per la tronista che non lo ha scelto.