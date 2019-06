Taylor Mega dopo la breve esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello, è tornata ad interagire con i suoi follower. Questa volta la ragazza ha scelto Instagram per fare chiarezza sul suo personale concetto dell’amore.

Nell’ultimo periodo molti follower hanno domandato a Taylor, se avesse mai preso una cotta per una ragazza.

La risposta della Mega ha spiazzato un po’ tutti. Senza troppi giri di parole, l’ex fiamma di Flavio Briatore ha vuotato il sacco: “Potrei innamorarmi di una donna, come di un uomo”.

Il concetto di amore per Taylor Mega è sinonimo di libertà. L’influencer ha ammesso di non essere lesbica, ma qualora capitasse l’occasione di conoscere una bella ragazza, non disdegnerebbe affatto. Non a casa Taylor dentro le mura di Cinecittà, ha mostrato di avere un feeling particolare con Erica Piamonte.

La friulana nel corso del suo intervento, ha detto anche di non avere problemi di genere, età e nazionalità. Inoltre, Taylor ha ammesso di avere avuto in passato delle esperienze con molte delle donne.

Dunque, dopo aver visto Taylor Mega al fianco di numerosi uomini come Flavio Briatore, Tony Effe e altri flirt non bisogna stupirci, se in futuro l'influencer si accompagnerà con una bellissima donna. Nel frattempo le parole della friulana sono state accolte con molte entusiasmo dai suoi follower. In molti hanno visto di buon occhio il fatto di non avere pregiudizi in amore.

Erica e Taylor: un’amicizia speciale

Taylor Mega all’interno della casa del GF ha instaurato un bel rapporto con molti suoi coinquilini, in particolare con Erica.

Quest’ultima durante il suo percorso ha ammesso di essere bisessuale, ma di non aver mai trovato il coraggio di parlarne ai suoi genitori. Chissà se ora che Taylor ha confessato di non avere pregiudizi nell’amore, il rapporto con Erica si evolverà o meno. Ricordiamo, che la Piamonte terminato il reality, ha una questione in sospeso con Gaetano Arena.

Taylor vs Francesca

Taylor Mega dopo le ultime frecciatine di Francesca De Andrè, ha deciso di mettere fine alla questione.

Lo scorso lunedì Francesca appena tornata in possesso del suo smartphone, ha puntato nuovamente il dito contro la friulana. A quel punto la Mega è sbottata sui social. Attraverso una Instagram Story, Taylor ha lanciato un messaggio ben preciso: “Con oggi chiudo il capitolo scontro con persone non hype”. Secondo Taylor, la nipote del grande Faber continuerebbe a parlare di lei, solo per cavalcare l’onda. Infine, l’ex compagna di Flavio Briatore ha dichiarato non mettere più piede in nessuna trasmissione per discutere con la De Andrè: “Asfaltata una volta, la seconda volta.

Alla terza basta, ho un cuore anch’io”.