Francesca De Andrè e Taylor Mega si sono rese protagoniste di un nuovo botta e risposta al vetriolo. L’influencer friulana è tornata nella casa più spiata d’Italia per avere un confronto con la sua ex inquilina. Tra Francesca e Taylor non è mai corso buon sangue. Le due fin dall’inizio si sono prese di mira a vicenda. L’ex naufraga due settimane fa, è entrata nel reality in veste di ‘disturbatrice’. Nonostante la Mega non avesse fatto nulla di particolare, ha scatenato la gelosia della De Andrè.

Pubblicità

Pubblicità

Quest’ultima in più occasioni ha lanciato numerose frecciatine velenose, rivolte alla sua ex inquilina.

Come annunciato da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, questa sera Taylor Mega sarebbe entrata di nuovo nella Casa di Cinecittà per chiarire con la De Andrè. Le due donne anziché chiarire si sono rese protagoniste di un duro scontro. Per tutto il tempo la nipote del compianto Faber, ha puntata il dito contro la ragazza: “Non passo da una relazione all’altra come fai tu.

GF, botta e risposta al vetriolo tra Francesca De Andrè e Taylor Mega: ‘L'Italia ti odia’.

Se sei sola come un cane nella vita, un motivo ci sarà”. In un secondo momento, la De Andrè ha detto nei confronti della sua rivale: “Ti mangio in testa, perché sei una persona insicura”.

A quel punto Taylor Mega dopo essere restata in silenzio, è letteralmente sbottata. La bella bionda ha ribadito il pensiero di Cristiano Malgioglio: “L’Italia ti odia. Sono due mesi che parli, hai rotto le p...’. Alle parole dell’influencer è seguita l’ovazione del pubblico. Al termine dello scontro Gennaro ha cercato in tutti i modi di far rappacificare le due ex coinquiline, ma invano.

Pubblicità

Francesca criticata da diversi utenti sui social

L’ennesimo scontro di Francesca De Andrè all’interno della casa del Grande Fratello, ha scatenato la reazione del web. Molti telespettatori si sono riversati sulla pagina ufficiale del reality-show per criticare aspramente la gieffina. All’indirizzo della De Andrè sono arrivati tantissimi commenti negativi: “Ma basta con questa Francesca”, “90 minuti di applausi per Taylor”. Nonostante il popolo del web abbia puntato il dito contro la concorrente, è scesa in campo per difenderla Barbara D’Urso. La conduttrice ha smentito le parole della friulana, facendo presente che Francesca non è odiata all’esterno della casa.

Erica abbandona la casa

Dopo la chiusura del primo televoto, è stata costretta ad abbandonare la casa del Grande Fratello, ad un passo dal traguardo, Erica Pinamonte. Cristiano Malgioglio in seguito al verdetto, ha espresso tutto il suo malcontento. Il paroliere si è complimentato con la neo uscita per il percorso svolto all’interno del reality. Al termine della chiusura ufficiale della prima mance, tra Enrico Contarin e Francesca De Andrè ha abbandonato il gioco quest’ultima ma non sono mancate le polemiche.