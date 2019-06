Il falò e le inconfondibili note di "Love the way you lie" di Eminem e Rihanna: l'appuntamento con Temptation Island è sempre più atteso da coloro che non vedono l'ora di assistere al viaggio nei sentimenti dei suoi protagonisti.Per questa estate 2019 la data prevista per la messa in onda della prima puntata del docu-reality era stata fissata al 17 giugno. Eppure, sebbene le riprese in Sardegna siano già iniziate – con tanto di annuncio social da parte di Filippo Bisciglia – sembrerebbe essere avvenuto un cambio di rotta all'interno del palinsesto di Canale 5. I nomi delle sei coppie protagoniste, comunque, sono già stati resi ufficiali.

Le sei coppie di Temptation Island 2019

La prima coppia è già nota al grande pubblico. È formata infatti da David e Cristina, reduci dal Trono Over di Uomini&Donne [VIDEO]. David vuole capire se Cristina è davvero la donna della sua vita, dato che tra i suoi progetti futuri c'è quello di costruire una famiglia; lei, dal canto suo, ha bisogno di avere certezze e comprendere le ragioni delle continue discussioni.

Allo show prenderanno parte anche Vittorio e Katia, con lo scopo di riflettere su un rapporto che sembrerebbe essere sbilanciato: Vittorio è convinto di amare la fidanzata più di quanto lei ami lui.

Coppie Temptation Island 2019. Fonte immagine: Google immagini

Andrea e Jessica, invece, hanno scelto di partecipare a causa dei forti dubbi di lei, che ha persino deciso di cancellare il loro matrimonio. Andrea, al contrario, è sicuro dei suoi sentimenti.

Per Nicola e Sabrina Temptation Island sarà l'occasione per capire se continuare a stare insieme, nonostante la grossa differenza di età. Sabrina ha qualche anno in più rispetto a Nicola e sta iniziando a nutrire forti perplessità sull'idea di costruire un futuro insieme a lui.

Massimo e Ilaria hanno prospettive diverse. Il primo pensa che la compagna stia minando la sua libertà personale, nelle grandi cose come in quelle più semplici come una partita alla Playstation; lei, invece, vorrebbe mettere su famiglia ma crede che Massimo sia ancora troppo infantile.

Arcangelo e Nunzia stanno insieme da tredici anni ma il loro rapporto sembrerebbe instabile. È stata Nunzia a scegliere di partecipare a Temptation Island, al fine di comprendere se Arcangelo sia davvero l'uomo giusto per lei e colui con il quale costruire una famiglia.

Arcangelo, invece, ha rilasciato dichiarazioni piuttosto discutibili: "Lei è la persona più importante della mia vita ma non vuol dire che deve essere l’unica. La vita è una e deve essere vissuta" ha detto.

Non resta che attendere che il viaggio nei sentimenti, della durata di ventuno giorni, abbia inizio per capire quante delle sei coppie in gioco lasceranno insieme il reality.