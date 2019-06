La riprese di Temptation Islad 2019 sono ufficialmente iniziate. Filippo Bisciglia ha annunciato su Instagram la sua partenza per la Sardegna postando una foto a Fiumicino con una storia in diretta dove si è mostrato entusiasta e molto carico per cominciare questa nuova avventura.

Molta l'attesa per i nomi dei nuovi concorrenti

La nuova edizione di Temptation Island Nip ha scatenato la curiosità sulle coppie di partecipanti che metteranno alla prova il loro amore.

Sono tante le ipotesi a riguardo e ormai manca poco per conoscere i nomi di tutti i concorrenti. La prima coppia, sconosciuta al pubblico, che potrebbe prendere parte al programma più famoso dell'estate pare sia quella formata da Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. Dei due innamorati purtroppo si conosce molto poco, perché non sono mai apparsi nel mondo dello spettacolo, ma si sa che vivono a Saluzzo, in provincia di Cuneo, e tra loro corre una differenza di età di ben venti anni.

Temptation Island 2019 possibili coppie partecipanti

Basterà questa particolarità a mettere in discussione il loro rapporto o resisteranno ai tentatori?

Altri rumors parlano della partecipazione al programma di alcune coppie reduci dall'appena concluso Uomini e Donne: Angela Nasti e Alessio Campoli e Andrea Zelletta e Giulia Cavaglia, anche se al momento le coppie non hanno ancora confermato ufficialmente la loro partenza.

Altre voci sui possibili concorrenti sono per Giulio Raselli, in questo caso come tentatore.

Il ragazzo, un ex corteggiatore della Cavaglia, ha saputo conquistare i telespettatori tanto da farli sperare in lui come scelta della ragazza. Temptation Island 2019 potrebbe essere per lui un'occasione per lasciarsi alle spalle la delusione del no ed incontrare magari un nuovo amore.

La destinazione e il regolamento

La destinazione in cui quest'anno avverranno le registrazioni del famoso reality è stata svelata dallo stesso Filippo Bisciglia: si tratta dello splendido resort, ancora una volta in Sardegna, Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula nel cagliaritano.

Le regole del programma non sono cambiate: sei coppie di innamorati metteranno alla prova il loro rapporto stando separate per quattro settimane. A far loro compagnia, ci saranno tentatori e tentatrici single.

In questi giorni si sono susseguite molte ipotesi riguardo la possibile partecipazione di Gemma Galgani al programma. Niente di ufficiale è trapelato, ma i fatti sono che Maria De Filippi, a fine programma ha annunciato che la dama torinese avrebbe fatto ingresso a Temptation Island con il suo nuovo compagno.

Si sarà trattato di un semplice scherzo che la simpatica conduttrice ha voluto giocare a Tina? Se dovesse prendere parte del programma, è comunque più probabile che si scelga la versione VIP che si farà a settembre.