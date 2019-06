Supervivientes, Colloricchio litiga con Violeta: lei accusata di aver pianificato il flirt

Fabio Colloricchio torna a far parlare di se. L'ex tronista di Uomini e Donne è attualmente impegnato in una nuova avventura all'interno del reality Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi italiana. Il ragazzo ha conosciuto all'interno dei gioco Violeta Mangrinan, anche lei ex tronista di Mujeres y Hombres y Viceversa. Tra i due è scoppiata la passione ed il tutto è stato filmato dalle telecamere. La ragazza, per stare con Fabio, ha lasciato in diretta quello che era il suo fidanzato.

Nelle ultime ore è arrivata però una rivelazione da parte di Dakota, una concorrente di Superviventes, che ha accusato proprio la Mangrinan di aver programmato tutto.

Scoppia il litigio tra Colloricchio e Violeta

Dakota non va per nulla d'accordo con la Mangrinan all'interno di Supervivientes. Proprio la donna ha lanciato un'indiscrezione che non è passata inosservata alle orecchie di Fabio. Secondo quanto da lei riferito infatti, Violeta aveva già programmato di lasciare in diretta tv il suo fidanzato e di intraprendere una storia d'amore all'interno del reality per far parlare di se.

Sempre secondo Dakota, inizialmente il prescelto per iniziare questa nuova relazione sarebbe stato Albert Alvarez, altro ex tronista di Mujeres y Hombres y Viceversa.

La vicenda, una volta emersa, ha fatto infuriare l'ex di Nicole Mazzocato, che ha accusato Violeta di averlo usato soltanto per raggiungere i suoi scopi. La ragazza ha però smentito il tutto e anche Albert pare aver dichiarato di non sapere nulla di tutta questa storia. Tra l'ex tronista si Uomini e Donne e la sua nuova fiamma sembra però essere ritornata la pace.

Colloricchio, ex di U&D, in nomination a Supervivientes

Nelle ultime settimane, Fabio Colloricchio si è lasciato andare ad alcune importanti dichiarazioni riguardo alla sua precedente relazione con la Mazzocato. I due, che per anni hanno formato una delle coppie più amate di Uomini e Donne, sembravo essersi lasciati in buoni rapporti. Fabio però, ha rivelato che la sua relazione con Nicole è stata un'inferno, che i rapporti 'ravvicinati' tra di loro non erano pieni di passione come lui avrebbe voluto e che la Mangrinan è molto più bella della sua ex.

Insomma, le sue rivelazioni hanno parecchio infastidito la diretta interessata che i fan dell'ormai ex coppia. Nessuno si aspettava infatti che il ragazzo facesse queste rivelazioni. Anche all'interno di Superviventes il ragazzo non sembra essere poi così amato da tutti i suoi compagni di squadra, dato che questa settimana è finito in nomination. Per scoprire il destino del naufrago all'interno dell'isola non resta dunque che attendere.