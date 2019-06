Continuano le avventure dei protagonisti della soap opera di Rai uno 'Il paradiso delle signore daily' che ha raggiunto un traguardo importante in questa stagione televisiva. Le anticipazioni della replica della puntata di venerdì 14 giugno fanno notare che il rapporto tra Riccardo e Nicoletta (Federica Girardello) subisce una pausa d'arresto. Il motivo è dovuto al fatto che Nicoletta ha subito un'umiliazione dopo le rivelazioni inaspettate da parte del Guarnieri.

Il figlio di Umberto (Roberto Farnesi) confessa alla Cattaneo di non essere interessato a lei ma si è trattato di una semplice scommessa fatta con gli amici. La ragazza capisce di aver sbagliato a non dare ascolto alle parole del genitore, sicuro che Riccardo (Enrico Oetiker) non è la persona giusta per rendere felice la figlia.

La giovane Guarnieri dimostra di dare un grande sostegno al dottor Conti

Una situazione differente riguarda il personaggio di Marta (Gloria Radulescu).

Il paradiso delle signore, trama del 14 giugno

La giovane Guarnieri instaura un rapporto sempre più stretto con Vittorio (Alessandro Tersigni), dopo aver condiviso momenti importanti sul posto di lavoro. Il Conti ha parlato alla sorella di Riccardo delle preoccupazioni legate alla sparizione di Andreina (Alice Torriani). La presenza della donna si rivela fondamentale per dare il giusto sostegno a Vittorio che finisce per mettere da parte le tensioni per via del comportamento della Mandelli. Quest'ultima ha fatto vivere momenti di panico al titolare del grande magazzino costretto a prendere delle decisioni importanti.

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Antonio che ritrova il sorriso dopo un periodo complesso nella sua esistenza. Il giovane Amato ha potuto godere dell'aiuto di Salvatore (Emanuel Caserio) la cui presenza si è rivelata fondamentale per permettergli di avere l'assunzione in caffetteria.

Antonio ottiene il lavoro alla caffettiera ma è preoccupato per la relazione con Elena

Antonio (Giulio Corso) non ha esitato ad accettare la proposta di lavoro ma deve risolvere le preoccupazioni legate all'arrivo di Elena nella città di Milano.

Il fratello di Tina (Neva Leoni) spera che la fidanzata arrivi in Lombardia ma la disapprovazione dei genitori complica i piani della ragazza. L'Amato comprende che ci sono molti ostacoli nel rapporto con Elena e si rende conto della gravità della situazione dopo che sono state mandate indietro le lettere da lui spedite alla donna amata. Il giovane comincia a pensare che potrebbe essere stato rotto il fidanzamento con Elena. Le tensioni aumentano dopo che Antonio telefona a casa della Montemurro ma risponde il genitore della ragazza.