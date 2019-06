A poche ore dalla messa in onda della prima puntata di Temptation Island, Federica Lepanto potrebbe aver anticipato il finale di una delle coppie del cast. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, la vincitrice del Grande Fratello ha fatto sapere di essere tornata a casa prima del previsto: pare che l'avventura di Ilaria e Massimo, infatti, non sia durata fino alla fine come la tentatrice avrebbe sperato.

Federica tenta Massimo: Ilaria in lacrime

Una delle protagoniste della puntata di debutto di Temptation Island 6, è stata sicuramente Federica Lepanto: la ragazza, infatti, si è messa subito in mostra per il suo aspetto prorompente e per il feeling che sembra essere nato tra lei e Massimo.

La fidanzata del romano, infatti, ha visto molti video (sia al falò che nel pinnettu) nei quali il giovane si lasciava andare a coccole e confidenze con la bella tentatrice; Ilaria, infatti, non è riuscita a trattenere le lacrime in più di un'occasione ieri sera.

Anche se mancano ancora un bel po' di settimane alla fine del reality, la vincitrice del Grande Fratello potrebbe aver regalato un'anticipazione niente male sulla coppia con la quale ha avuto a che fare.

Lunedì 24 giugno, chiacchierando con i fan su Instagram, la ragazza ha fatto sapere di non essere più nel villaggio nonostante in Sardegna ci siano ancora in corso le registrazioni del programma.

A chi le ha chiesto come mai è attiva sui social network, Federica ha risposto: "La foto che ho pubblicato è nuova, sono già uscita".

La Lepanto, forse non sapendo che non può raccontare nulla di quello che è successo nel programma finché tutte le puntate non vanno in onda, ha anche aggiunto: "Non è andata come pensavo, però spero che vi piacerà quello che vedrete". Con queste parole, è come se la modella avesse spoilerato che Ilaria e Massimo sono ancora fidanzati e lei ci è rimasta molto male perché si trovava benissimo con lui.

Ipotesi trono di Uomini e Donne per Federica

"Se hanno finito di registrare? Non lo so, io sono uscita prima", ha ribadito la Lepanto su Instagram ieri sera. A far pensare che l'esperienza di Ilaria e Massimo a Temptation Island sia finita prima del 21esimo giorno, sono state le parole che Federica ha usato per descrivere il periodo che ha trascorso nel villaggio.

"Anche se sono rimasta in quel posto stupendo meno di quanto avrei voluto, sono felice perché ho vissuto ogni minuto e sono state sempre me stessa", ha fatto sapere la vincitrice del GF sui social network.

Un'altra notizia che è circolare nelle ultime ore sulla bella tentatrice, è quella che la vorrebbe tra i candidati al trono di Uomini e Donne dopo l'estate: la partecipazione di Federica al reality di Canale 5, infatti, a tanti ha ricordato quella di Teresa Langella un anno fa. Esattamente come è successo con la napoletana a settembre 2018, si dice che anche alla Lepanto possa essere offerta l'opportunità di cercare l'amore in Tv dopo aver visto il ragazzo del quale si è invaghita nel villaggio, tornare tra le braccia della storica fidanzata.