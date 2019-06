Chi aveva già cominciato a fare il conto alla rovescia per la prima puntata di Temptation Island dovrà forse rivedere i suoi piani: stando a quello che si vocifera sul web in questi minuti il debutto della sesta edizione del reality sarebbe stato rimandato. Come i palinsesti televisivi appena annunciati per i prossimi giorni riportano, lunedì 17 giugno, quando era previsto il ritorno in tv del format prodotto da Maria De Filippi, su Canale 5 andrà in onda un film; ancora non si sa se lo slittamento del programma Mediaset è solo di una settimana oppure se il tutto è stato rinviato al mese di luglio.

Temptation Island rinviato: l'indiscrezione

La messa in onda della prima puntata di Temptation Island 6 era prevista per lunedì 17 giugno: il giornalista Davide Maggio, infatti, è stato il primo a svelare la data del ritorno in Tv di uno dei programmi più amati dal pubblico. Stando a quello che si vocifera in rete in questi minuti, però, ci sarebbero stati dei cambiamenti nei palinsesti Mediaset che avrebbero portato allo slittamento del format prodotto da Maria De Filippi.

Temptation Island, la prima puntata sarebbe slittata: il 17 giugno in onda un film.

In questo momento, infatti, nella prima serata di lunedì prossimo è in programma il film "La scuola più bella del mondo" e non il reality sulle tentazioni d'amore. Questa notizia, qualora dovesse trovare conferma anche nella voce degli addetti ai lavori, potrebbe far storcere il naso a molti telespettatori: sono in tantissimi, infatti, ad aspettare la nuova edizione di Temptation e le sei storie d'amore che racconterà quest'anno.

Non si sa ancora se lo slittamento della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia è solo di una settimana: se così fosse, la puntata di debutto dovrebbe andare in onda lunedì 24 giugno, sempre in prime time su Canale 5.

Presentate le sei coppie del cast

Nell'attesa di avere ulteriori novità sul giorno in cui tornerà in onda Temptation Island c'è un'interessante anticipazione che hanno dato gli addetti ai lavori in questi giorni: sul profilo Instagram del programma, infatti, sono state presentate tutte le coppie della nuova edizione. Sono 12 i protagonisti che hanno accettato di mettersi alla prova nel reality di Canale 5 quest'anno: tra loro, spiccano sicuramente David Scarantino e Cristina Incorvaia, noti per aver partecipato alla scorsa stagione del Trono Over di Uomini e Donne.

Un altro fidanzato che ha catturato l'attenzione del Gossip con le sue dichiarazioni è Arcangelo Bianco: il napoletano, infatti, ha usato delle parole un po' particolari per descrivere il sentimento che prova per Nunzia Sansone. "Lei è sicuramente la persona più importante della mia vita, ma questo non significa che dev'essere l'unica. La vita è una e merita di essere vissuta", ha detto il ragazzo prima di partire per la Sardegna.