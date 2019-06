Il cast della sesta edizione di Temptation Island è al completo: sulla pagina Instagram della trasmissione, infatti, ieri sono stati pubblicati gli ultimi due video di presentazione delle coppie in gioco. Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, ad esempio, stanno facendo molto discutere per le dichiarazioni che ha fatto lui prima della partenza; David Scarantino e Cristina Incorvaia, invece, hanno deciso di mettersi alla prova dopo essersi conosciuti negli studi di Uomini e donne. La prima puntata del reality estivo di Canale 5, è prevista per lunedì 17 giugno.

Arcangelo e Nunzia sesta coppia ufficiale

Nella giornata di ieri, sono state presentate le ultime due coppie del cast di Temptation Island 6: a catturare l'attenzione dei fan del programma, sono state soprattutto le parole che ha usato uno dei fidanzati per descrivere la sua dolce metà.

Stiamo parlando di Arcangelo Bianco, che nel commentare il suo rapporto di 13 anni con Nunzia Sansone, ha detto: "Lei è la donna più importante della mia vita, però questo non vuol dire che dev'essere l'unica".

Temptation Island, Arcangelo sulla fidanzata: 'La donna più importante, ma non l'unica'.

"La vita è una, giusto? Dev'essere vissuta!", ha concluso il ragazzo nel video che ha girato prima di partire per la Sardegna qualche giorno fa.

Un po' più diplomatica, è stata la giovane, che ha raccontato di avere molti dubbi sulla sua storia d'amore: partecipando al format di Canale 5, infatti, la napoletana vorrebbe capire se l'uomo che ha affianco da tanti anni è quello giusto e se ci sono le basi per mettere su famiglia con lui.

La sesta ed ultima coppia che animerà le nuove puntate di Temptation, è quella formata da David Scarantino e Cristina Incorvaia: i due sono noti al pubblico per aver preso parte al Trono Over di Uomini e Donne nei mesi scorsi.

Esattamente come aveva anticipato il blog "Vicolo delle News", dunque, anche quest'anno nel cast del reality sulle tentazioni sono presenti due personaggi famosi (nel 2018 furono Ida Platano e Riccardo Guarnieri).

Il cast completo di Temptation 6

Quando mancano 8 giorni alla prima puntata di Temptation Island (prevista per lunedì 17 giugno, salvo cambiamenti dell'ultima ora), si conoscono già tutte e 6 le coppie che hanno accettato di mettersi alla prova nella nuova edizione.

A farsi "tentare" dai ragazzi/e single nei villaggi per 21 giorni, dunque, saranno: