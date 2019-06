Stando a quello che si vocifera sul web, mancherebbero soltanto 10 giorni all'inizio della sesta edizione di Temptation Island. È stato il giornalista Davide Maggio ad anticipare che, salvo cambiamenti di palinsesto dell'ultima ora, la prima puntata del reality andrà in onda lunedì 17 giugno in prime time su Canale 5. Per il momento, sono state presentate solo due delle sei coppie che compongono il cast di quest'anno: Katia e Vittorio, Jessica e Andrea.

Dieci giorni al debutto di Temptation Island

Con il passare dei giorni, stanno diminuendo i dubbi sulla nuova edizione di Temptation Island: oltre a conoscere il cast tramite i video che sta pubblicando la pagina Instagram del programma, nelle ultime ore i telespettatori sono stati messi al corrente della data in cui sarà trasmessa la prima puntata di quest'anno.

Sul sito di Davide Maggio, infatti, si legge che il giorno in cui è prevista la messa in onda della serata di debutto della sesta edizione del reality, è lunedì 17 giugno: il giornalista, però, ha aggiunto che potrebbero esserci dei cambiamenti di palinsesto che provocherebbero uno slittamento della trasmissione.

Dunque, stando alle ultime indiscrezioni, il format prodotto da Maria De Filippi tornerà a far compagnia al pubblico tra 10 giorni esatti: in Sardegna, infatti, sono già cominciate le registrazioni delle puntate che vedremo a breve in Tv.

Il conduttore Filippo Bisciglia e gli autori sono al lavoro da lunedì scorso: le sei coppie sono già state separate nei due villaggi e si rincontreranno tra 21 giorni al falò di confronto finale.

Le prime due coppie ufficiali del cast

Visto che mancano dieci giorni alla prima puntata di Temptation Island, gli addetti ai lavori hanno deciso di ufficializzare il cast della sesta edizione sui social network: da ieri pomeriggio, infatti, sulla pagina Instagram del reality stanno comparendo dei video di presentazione delle coppie che hanno accettato di mettersi alla prova.

Katia e Vittorio sono i primi due concorrenti ufficiali di quest'anno: è stato lui a contattare la redazione perché vuole testare la vivacità della sua fidanzata. La ragazza, prima di volare in Sardegna, ha detto che si comporterà liberamente perché la sua felicità viene "prima di tutto il resto".

La seconda coppia di Temptation Island è quella formata da Jessica e Andrea: lei vuole partecipare alla trasmissione sulle tentazioni perché non è più sicura di amare il compagno.

La giovane, inoltre, ha fatto sapere che ha iniziato ad avere dei dubbi sulla sua storia d'amore da quando ha disdetto il matrimonio che avevano programmato.

Ancora non si sa se, tra le 6 coppie del cast, ce ne sarà almeno una "Vip": nel 2018, per ricoprire questo ruolo, furono chiamati Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne Over.