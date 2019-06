Alle 21,20 di lunedì 24 giugno ha aperto i battenti la sesta edizione di Temptation Island. Dopo la presentazione delle tentatrici single e dei tentatori, i ragazzi sono stati chiamati nel pinnettu per il primo video. La prima coppia ad avere problemi, come svelato anche nelle anticipazioni, è quella di Jessica Battistello e Andrea Maddalena.

Terminato il party organizzato dallo sponsor, una delle fidanzate si è lasciata andare a qualche commento di troppo sul suo fidanzato.

Jessica durante una conversazione con alcuni single, ha raccontato dei particolari riguardanti la vita di coppia con il suo fidanzato. La ragazza dopo mezza giornata ha riferito che Andrea è un po’ troppo attaccato alla sua mamma. In seguito ha rivelato che spesso pensa di avere un figlio al suo fianco, piuttosto che un fidanzato. Addirittura i suoi dubbi arriverebbero per via di una mancanza di dialogo. In merito alla nozze rinviate, Jessica ha detto: “Non sono più sicura di essere innamorata di Andrea”.

Ovviamente il giovane ha avuto un duro sfogo con i suoi compagni di viaggio.

Purtroppo quando il ragazzo pensava di aver visto e sentito abbastanza, il giorno seguente è stato chiamato nel pinnettu per la seconda volta. Questa volta Andrea ha dovuto vedere la sua fidanzata flirtare con uno dei single. Jessica addirittura è entrata nella stanza di Antonio. In un secondo momento, durante una chiacchierata con il tentatore, ha lasciato intendere che se avesse seguito il suo istinto, sarebbe già partita per un viaggio con Antonio in Australia. La reazione di Andrea stavolta è stata delle peggiori. Il ragazzo mentre pensava a quanto visto, è appeso piuttosto sconvolto e quasi in lacrime.

Andrea e Jessica: alcune curiosità sulla coppia

Andrea e Jessica hanno scelto di mettere in gioco i loro sentimenti per due motivi ben diversi. Mentre Andrea nel video di presentazione si è detto molto innamorato della sua donna, Jessica ha riferito di avere dei dubbi. La ragazza, dopo aver mandato a monte le nozze, ha deciso di partecipare a Temptation Island per dare una risposta ad alcune delle due sue domande. Nelle scorse ore Filippo Bisciglia ha rivelato ai telespettatori che la coppia formata da Andrea e Jessica ha una bella storia alle spalle.

Problemi anche per Katia e Vittorio

Jessica pare che non sia stata l’unica ad avere un certo feeling con un tentatore. Anche Katia Fanelli si è data subito da fare. Dopo Andrea è stato chiamato in causa a visualizzare un video della sua donna, Vittorio Collina. La ragazza, in un momento di relax con i tentatori, ha confessato di non essere innamorata al 100% del suo fidanzato. Addirittura ha confessato che se dovesse perdere la testa per un single, non avrebbe problemi a chiudere la relazione con Vittorio.