Giulia De Lellis nelle scorse ore ha avuto un duro sfogo sui social. L’influencer romana ha puntato il dito contro i paparazzi, che l’hanno pizzicata mentre baciava Andrea Iannone. Su Chi sono arrivate le prime foto che certificano la relazione tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed il pilota della MotoGP. In particolare il bacio tra i due è stato catturato nella villa con piscina affittata dai due.

Giulia, dopo aver condiviso il post pubblicato da Chi Magazine, ha avuto una reazione piuttosto dura: “Vi siete permessi di entrare in casa nostra senza invito né tanto meno permesso, spaventando le mie bambine”.

Al momento dello scatto, infatti, erano presenti anche le nipotine della De Lellis. L’ex fidanzata di Andrea Damante si è letteralmente infuriata, accusando i fotografi di aver violato la sua privacy per ben due volte.

Nel corso del suo sfogo, Giulia ha ribadito che non c’era alcun bisogno di entrare in gran segreto nella casa, poiché la liaison con l’ex di Belen Rodriguez è già stata resa pubblica. Inoltre, l’ex corteggiatrice ha tenuto a precisare anche che le sue fan non leggono quel tipo di giornale.

Per sapere qualcosa della sua vita, la De Lellis ha riferito che basta guardare attentamente il suo profilo Instagram. Infine, Giulia De Lellis ha dichiarato guerra ai paparazzi tanto da minacciare querele: “Tutto questo per dirvi che non ci sto e che ci vedremo presto nelle sedi opportune”. L’ira dell’influencer non si è placata neanche nelle ore seguenti alla pubblicazione del post. La ragazza, infatti, ha continuato a rispondere in modo piuttosto colorito alla maggior parte dei commenti.

Andrea Iannone pazzo di Giulia

Gli scatti pubblicati dalla rivista Chi non lasciano spazio ad alcuna immaginazione. Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono la nuova coppia dell’estate. Nel fine settimana il pilota della MotoGP ha pubblicato uno scatto molto dolce sul suo profilo Instagram. Nello specifico il post ritraeva Andrea e Giulia nello stesso letto abbracciati con la piccola Matilda, ovvero la nipotina della De Lellis.

Cecilia Rodriguez rompe l’amicizia con la De Lellis

La sorella di Belen Rodriguez, Cecilia, pare che non sia disposta ad approvare la nuova relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone.

Cechu, durante il Grande Fratello Vip, aveva molto legato con l’ex corteggiatrice di U&D, tanto da frequentarla anche al di fuori del reality-show. Intervistata da Tabloit.it alla domanda su Andrea e Giulia, Cecilia Rodriguez ha spiazzato tutti con la sua reazione. Prima si è allontana, poi ha mormorato qualcosa. Nonostante Belen sia ritornata con Stefano De Martino, sembra che Cechu sia ancora molto gelosa del suo ex cognato.