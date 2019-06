Questa sera torna, finalmente, in onda, una nuova stagione di Temptation Island. L'attesa è, ormai, terminata, questa sera conosceremo le sei coppie, i cui nomi e prime clip sono giò trapelati, insieme a tutto il cast di tentatori e tentatrici. La produzione del Reality Show ha fatto il possibile per mantenere il massimo riserbo in merito a quanto accaduto sulle meravigliose spiagge sarde. Ad ogni modo, ad un passo dalla messa in onda ufficiale, la caporedattrice Raffaella Mennoia ha deciso di regalare ai suoi fan un piccolo spoiler davvero estremamente interessante in merito alla puntata di questa sera di Temptation Island. Secondo quanto emerso, infatti, la coppia formata da Andrea e Jessica pare sia giunta già al capolinea.

Pubblicità

Pubblicità

Andrea, infatti, in seguito ad alcuni atteggiamenti, considerati scorretti della sua fidanzata, ha deciso di chiedere il falò di confronto dopo pochissimi giorni di permanenza.

Spoiler: Jessica molto in sintonia con un tentatore, Andrea chiede il falò

Nelle clip in questione, infatti, sono raggruppati alcuni dei momenti più salienti della puntata di questa sera. A destare maggiore scalpore è, sicuramente, Jessica. La ragazza, infatti, incomincerà a trovarsi molto in sintonia con un tentatore.

Pubblicità

Le cose tra i due diventeranno così compromettenti, al punto da spingere Andrea a porre immediatamente fine alla loro esperienza all'interno del reality show. Ad ogni modo, però, sarà necessario attendere la messa in onda di questa sera per scoprire se, effettivamente, Jessica deciderà di accettare di incontrare il suo fidanzato e quindi abbandonare questa esperienza oppure no.

Il matrimonio saltato e la furia di un'altra ragazza: Nunzia

Ricordiamo che questa coppia è reduce da un matrimonio annullato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

I due ragazzi, infatti, erano prossimi alle nozze. Improvvisamente, però lei ha deciso di bloccare le pratiche poiché ha incominciato a mettere in discussione i suoi reali sentimenti per Andrea. La coppia, quindi, già palesemente destabilizzata ed in crisi, ha deciso di prendere parte al reality show incentrato sulle tentazioni. A quanto pare, i dubbi di Jessica circa i suoi sentimenti erano assolutamente fondati, dal momento che, nel giro di pochissimo tempo, è riuscita subito a trovarsi in sintonia con un altro ragazzo.

Questa, però, non è l'unica coppia che sta generando già parecchio scalpore. Anche Nunzia, infatti, nelle clip in questione, è apparsa molto provata dal comportamento di Arcangelo. Pure lei avrebbe palesato la volontà di incontrare immediatamente il suo uomo. Dunque, anche per loro giungerà il termine di questa avventura? Non ci resta che attendere ancora qualche ora per scoprirlo.