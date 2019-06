Da stasera torna su Canale 5 Temptation Island, il docu-reality condotto da Fillippo Bisciglia che racconta le gesta di sei coppie non sposate e senza figli in comune, che decidono di partecipare al programma per trovare delle risposte ai dubbi che tanagliano la loro relazione.

Le coppie vivranno divise all'interno di un villaggio per ben 21 giorni; le fidanzate saranno allietate dalla compagnia di tredici single, stessa cosa per i fidanzati, che conviveranno con tredici donne single. A fine percorso ci sarà il falò di confronto, dove le coppie decideranno se uscire dal programma insieme o iniziare una nuova vita da single.

Le coppie partecipanti

Le sei coppie partecipanti sono composta da: Nunzia con Arcagelo, Andrea con Jessica, Nicola con Sabrina, Massimo con Ilaria, Vittorio con Katia e Cristina con David. Questi ultimi sono i più conosciuti, perché si sono fidanzati durante l'ultima stagione del Trono Over di Uomini e Donne.

Ogni partecipante, durante il loro percorso all'interno del programma, avrà l'opportunità di vedere che cosa 'combina' la propria metà, attraverso dei video che gli verranno mostrati durante il Falò; ovviamente verranno recapitati dei video solo se il proprio partner commetterà qualcosa di 'peccaminoso'.

Le dichiarazioni della De Filippi: 'Una coppia è scoppiata solo dopo 4 ore'

Nell'appuntamento di stasera assisteremo già alla prima rottura; coma anticipato da Maria De Filippi durante un'intervista a Radio Deejay, nell'appuntamento di stasera assisteremo al primo Falò di confronto. Pare infatti che una fidanzata, solo dopo 4 ore dal suo ingresso nel villaggio, si sia invaghita di un single e al Falò di confronto con il fidanzato per che non ci sarà nessuna via d'uscita, sennò la rottura.

Quali saranno le altre novità? Per scoprirle seguite insieme a noi la puntata, a partire dalle 21.30.