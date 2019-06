Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la semifinale del Grande Fratello 16, durante la quale sono stati svelati i nomi dei concorrenti che accederanno alla finalissima del reality show Mediaset in programma il prossimo lunedì sera su Canale 5. Tra coloro che aspettavano di conoscere il proprio futuro all'interno della casa più spiata d'Italia vi era Kikò Nalli, l'ex marito di Tina Cipollari, che è stato uno dei personaggi più discussi di questa edizione, complice anche il suo avvicinamento con la bella Ambra, che ha suscitato non poche polemiche in famiglia. Sta di fatto che ieri sera Kikò ha dovuto abbandonare la casa del GF 16 e non è mancata la reazione a caldo da parte della Cipollari.

La reazione di Tina Cipollari all'eliminazione dell'ex marito

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Kikò è stato fatto fuori dal pubblico del reality show Mediaset ad un passo dalla finalissima di questa edizione che sta ottenendo un grande successo di pubblico e ascolti. Prima di essere eliminato, Kikò in casa aveva avuto modo di rivedere e riabbracciare la bella Ambra, con la quale sembra avere intenzione di costruire qualcosa di serio fuori dalle mura domestiche di Cinecittà.

Tina Cipollari commenta l'eliminazione di Kikò

E così abbiamo visto che tra i due ci sono stati dei baci super appassionanti e intensi che hanno fatto sognare il pubblico, con tanto di dichiarazione da parte di Kikò, visibilmente emozionato. E poi ancora l'ex marito della Cipollari ha ricevuto un video messaggio anche da parte di suo figlio che lo incoraggiava a non mollare e gli diceva che sarebbe stato al suo fianco sempre.

Insomma un momento molto emozionante per Kikò che tuttavia ha dovuto lasciare il reality show ad un passo dalla finalissima di lunedì prossimo.

Immediata la reazione di Tina Cipollari, la quale subito dopo l'eliminazione dell'ex marito ha postato un messaggio sulla sua pagina ufficiale Instagram dove diceva che ormai per lei la pacchia era finita con tanto di canzone del grande Califano 'La musica è finita'.

Kikò torna a casa dai figli ma pensa ad Ambra

Insomma un messaggio ironico e al tempo stesso esilarante proprio come ha sempre dimostrato di essere Tina nel corso di queste settimane, quando ha commentato sempre in diretta social la nascita della storia d'amore tra il suo ex marito e la bella prof.

Ambra che è riuscita a far breccia nel suo cuore.

Arrivato in studio, Kikò ha ammesso che in questo momento il suo primo pensiero è quello di tornare a casa e poter riabbracciare i suoi amati tre figli dopo due mesi di lontananza. Successivamente prenderà in considerazione l'ipotesi di dare il via ad una love story con la prof incontrata nella casa del Grande Fratello 16.