Sono passate solo alcune ore dalla semifinale del Grande Fratello 16 e giungono ulteriori novità per i concorrenti ancora presenti nella Casa. Protagonista, ancora una volta, Francesca De André che nella notte si è lasciata andare ad un duro litigio con Gennaro Lillio. La nipote di Faber, infatti, non ha gradito le discussioni montate durante la diretta di Canale 5. Oggetto di contesa sono state soprattutto le insinuazioni relative alla gelosia per Taylor Mega, negata senza esitazione dalla gieffina, che ha accusato Gennaro di avere sfruttato la situazione a suo vantaggio. Le accuse si sono trasformate in una vera e propria lite, in seguito alla quale Francesca ha persino chiesto di abbandonare subito la Casa.

Francesca De André a Gennaro: 'Verme'

Non c'è limite al trash in questa sedicesima edizione del Grande Fratello, sempre più incentrata sulla vita e sul comportamento di Francesca De André. Anche la semifinale di ieri è stata ampiamente dedicata a lei, dato che si è parlato sia della sua relazione con Giorgio Tambellini che della sua reazione all'entrata di Taylor Mega. E, proprio la presunta gelosia di cui si è ampiamente dibattuto nella puntata condotta da Barbara D'Urso, è stata il punto di partenza di una discussione con Gennaro.

Grande Fratello 16: nella notte c'è stato un duro scontro tra Francesca e Gennaro

Francesca ha iniziato ad insultare pesantemente il biondo collega con queste parole: "Mi fai schifo. Omuncolo che non sei altro, verme. Ti devi vergognare volevi farmi passare da gelosa e invidiosa di Taylor". La discussione è degenerata con ulteriori simili appellativi, fino a quando Francesca ha perso il controllo e ha cominciato a strattonare Lillio, lanciando il cibo che lui stava mangiando. A quel punto, è intervenuto Gianmarco Onestini che ha invitato l'amico ad uscire dalla stanza.

Gennaro chiede provvedimenti contro Francesca

Quando accaduto a notte fonda nella Casa del Grande Fratello 16, potrebbe avere delle conseguenze per Francesca De André. Lo stesso Gennaro, infatti, ha chiesto che vengano presi provvedimenti nei confronti della collega, divenuta improvvisamente aggressiva, al punto da schiaffeggiare le mani del coinquilino. Il bel biondino ha quindi messo la parola fine a qualsiasi rapporto con lei, dichiarando di non essere in grado di perdonarla per quanto accaduto.

Da parte sua, invece, la De André è corsa nella sua stanza e ha cominciato a fare le valigie, chiedendo che le venisse aperta la Porta Rossa. La concorrente ha minacciato di abbandonare il programma ad un passo dalla finalissima di lunedì 10 giugno, anche se poi ha fatto un passo indietro e la questione si è risolta senza ulteriori conseguenze. Il web, però, non ha affatto gradito questa ennesima perdita del controllo da parte di Francesca, più che mai oggetto di polemiche tra i telespettatori del programma.

Questi ultimi avranno la possibilità di eliminarla già all'inizio della finale. Francesca, infatti, si trova attualmente in nomination insieme ad Erica ed Enrico.