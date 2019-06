Erik Tonelli è la new entry di Un posto al sole la cui somiglianza con Tommaso, il figlio di Roberto, è davvero incredibile. Tutti credevano che il ritorno di Ferri a Napoli con le ceneri del figlio fosse l'epilogo di tale triste storia ed invece, come ci raccontano le anticipazioni, Leonardo tornerà e resterà per un po' a Napoli per molto tempo mentre ci saranno delle novità familiari per Marina. Infine nel periodo estivo arriverà anche un nuovo personaggio ovvero l'avvocato Leone interpretato da Luca Capuano.

Parla Erik Tonelli

L'attore Erik Tonelli, prima di entrare a fare parte del cast di Un posto al sole, era finito nel mirino dei tantissimi fan della soap per la sua incredibile somiglianza a Michele Cesari ovvero Tommaso Sartori. Per questo gli autori di Upas hanno pensato di creare il personaggio di Leonardo Arena raccontando poi il triste epilogo della storia del fratello di Filippo. Erik Tonelli in merito al suo personaggio ha raccontato che non ha solo i tratti somatici simili a quelli di Tommaso ma anche lo stile di vita è simile.

Anticipazioni Un posto al sole: rivedremo il sosia di Tommaso e new entry per Marina

Come lui infatti è un vagabondo ed è insofferente per la mentalità borghese di Palazzo Palladini. L'Arena, però, è più razionale per indole e non è portato all'autodistruzione. In merito ai suoi colleghi, Erik ha svelato che sono rimasti esterrefatti quando l'hanno visto per la prima volta, sempre per la sua somiglia con Michele Cesari. Il paradosso è che lui e l'attore che interpretava Tommaso non si sono mai incontrati.

Il passato di Erik

Erik ha raccontato che nel passato guardava le videocassette dei suoi film preferiti più e più volte fino ad imparare le battute a memoria come quelle di "Ritorno al futuro".

A quell'epoca il giovane attore sognava di fare il regista ma poi si è ritrovato dietro la macchina da presa. L'attore ha spiegato inoltre che all'università alla quale si era iscritto ovvero quella di Lettere e Filosofia dopo aver dato soltanto esami che riguardavano il cinema ha deciso di iscriversi ad un corso di regia a Firenze. In quel luogo ha iniziato ad assistere a delle prove di recitazione per osservare gli attori e uno dei maestri lo ha poi coinvolto e spronato ad intraprendere tale professione. In seguito Tonelli ha studiato a Roma nella scuola di Beatrice Bracco e da lì ha iniziato a fare delle apparizioni in Don Matteo.

Un posto al sole per Tonelli

Tonelli ha spiegato di non aver mai seguito Un posto al sole anche perché non ha il televisore a casa. L'attore ha ammesso di essere entrato a far parte del cast molto impreparato su quello che avrebbe fatto. La cosa che più lo ha stupito è stata la fascia di età dei telespettatori in quanto lui era certo che fosse prevalentemente quella degli adulti. Infine Erik ha svelato di cantare e di suonare la chitarra insieme alla sua ragazza Julia.

I due hanno talmente tappezzato le pareti del loro minuscolo appartamento di chitarre che non hanno poi potuto comprare un televisore perché non avrebbero saputo dove metterlo.

New Entry Estate 2019 Upas

Ci saranno new entry a giugno, luglio ed agosto 2019 in Un posto al sole. In primis questa settimana arriverà Ludovica Nasti che interpreterà la sorellina di Alex. Ricordiamo che tale attrice ha interpretato Lila Cerullo bambina ne L'Amica Geniale riscuotendo un enorme successo.

Sul personaggio di Mia, le anticipazioni ci svelano che sarà una piccola peste.

Ci saranno anche delle novità familiari per Marina Giordano che non riguarderanno però (sembrerebbe) Elena. La soluzione a tale dilemma, ci comunicano gli spoiler, non sarà poi così scontata. Ed infine arriverà Luca Capuano che sarà Aldo Leone, un noto avvocato. Tale personaggio sarà collegato anche al ritorno di Eugenio Nicotera e ad altri volti noti della soap.