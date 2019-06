Nelle ultime settimane si è discusso molto della nuova edizione del Grande Fratello Vip che tornerà in autunno, nonostante la stagione televisiva si sia conclusa da poco. Si vocifera su chi potrebbe ricoprire il ruolo di conduttore della nuova edizione del reality di Canale 5. Come già noto, Ilary Blasi sembrerebbe impegnata in altre trasmissioni e molto probabilmente la conduzione del GF VIP andrebbe proprio ad Alfonso Signorini. Altre ipotesi sostengono che al timone del programma ci potrebbe essere Alessia Marcuzzi o Barbara D'Urso, ma è ancora tutto da confermare. Al momento l'unica cosa sicura è l'assenza di Tina Cipollari tra i concorrenti che entreranno nella Casa più spiata d'Italia.

Tina ironica: 'Aspettatemi che arrivo'

Dopo varie indiscrezioni, a togliere ogni dubbio sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip è stata proprio Tina Cipollari. L'opinionista di Uomini e Donne, infatti, ha commentato un post nel quale è stata taggata su Instagram: "Aspettatemi che arrivo. Non lo farei nemmeno sotto tortura". Insomma, Tina ha preso una posizione chiara e decisa, bloccando le tutte speranze dei fan che la volevano vedere all'interno della Casa più spiata d'Italia.

Si vocifera che, dopo quanto accaduto tra il suo ex marito Kikò Nalli e la bellissima Ambra Lombardo, Tina abbia voluto prendere le distanze dal reality show di Canale 5. Nonostante ciò, i fan continuano a sperare che la loro beniamina cambi idea. Sarà davvero così? In realtà è difficile sapere cosa accadrà in futuro e, quindi, non ci rimane che attendere.

La Cipollari gelosa di Ambra? Kikò smentisce

Come sappiamo, Tina Cipollari non crede molto alla storia d'amore tra il suo ex marito Kikò Nalli e Ambra Lombardo.

Su tale argomento è stato proprio l'hairstylist ha svelare la sua verità in una recente intervista: "Tina è simpatica nelle cose. Poi siccome mi conosce meglio di tutti, se mi avvicino ad una persona è perché esiste una ragione e non può far altro che vederla in maniera positiva. Penso che la sua sia una critica goliardica e non una reale". Per quanto riguarda sulla questione della presunta gelosia di Tina nei confronti di Ambra Lombardo, Kikò ha dichiarato: "Tina non prova gelosia per nessuno.

E' una donna con una storia e con una forza mediatica e televisiva che niente la può toccare. In comune abbiamo una sola gelosia: i nostri figli". A proposito di figli, l'hairstylist ha svelato che il suo primogenito Francesco non ha nulla nei confronti di Ambra e la sua avversione verso la professoressa era semplicemente una pensata per raggiungere più seguaci: "I miei figli mi vogliono bene e so che non avrebbero mai potuto fare nulla di tutto questo.

Io ho capito che era uno stratagemma per i follower di Instagram, del quale vanno matti tutti quanti".