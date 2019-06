Walter Nudo dice addio alla televisione. La notizia è stata annunciata dall'ex gieffino, precisando che non ha più intenzione di proseguire la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Attraverso un messaggio diffuso dal suo staff, l'attore ha comunicato: "Dopo ventiquattro anni, direi che è giunto il momento di fare un passo indietro. Devo dire grazie alla Rai e a Mediaset per avermi dato la possibilità in tutti questi anni di entrare a fare parte della loro famiglia".

L'attore ha poi dichiarato che col tempo si è sempre più allontanato dai riflettori per via di una televisione che non era più in linea con le sue propensioni, ma poi aveva deciso di tornarci per partecipare al Grande Fratello Vip del 2018, vincendo tale edizione del reality.

Nudo sulla televisione: 'Un percorso che non mi appartiene più'

Negli ultimi periodi, probabilmente anche a causa delle sue problematiche di salute, Walter Nudo, riguardo il suo abbandono della televisione, ha aggiunto: "Dopo aver compreso quanto sia prezioso il mio tempo, ho deciso di concentrarmi in altre attività e progetti nei quali posso davvero stimolare la gente ad essere più consapevole e responsabile della propria vita".

All'interno delle dichiarazioni di Nudo, non è presente alcuna polemica nei confronti di chi ora fa parte della televisione italiana. "Non esprimo giudizi né sui contenitori e né su chi continua a fare tv, ognuno intraprende il proprio percorso, e questo semplicemente non mi appartiene più", ha aggiunto l'attore. Tali parole hanno lasciato di stucco i suoi numerosi ammiratori.

Ricordiamo che Walter Nudo, classe 1970, è attivo nel mondo dello spettacolo da oltre vent'anni, durante i quali ha recitato in vari film e soap opera, oltre a numerose apparizioni in vari programmi televisivi: è anche stato il vincitore della prima edizione assoluta dell'Isola dei Famosi.

Walter Nudo ha raccontato il suo malore

Walter Nudo nelle scorse settimane aveva raccontato a Verissimo su Canale 5 il malore che lo ha colpito un paio di mesi fa a Los Angeles e che si è rivelato essere la causa di due ischemie. L'attore ha rivelato che i medici che l'hanno visitato gli hanno riferito che le ischemie sono collegate ad una piccola malformazione cardiaca di cui lui non era assolutamente a conoscenza. Il vincitore del Grande Fratello Vip 3 ha dichiarato di aver avuto il timore di perdere la parola e da quell'esperienza è diventato un uomo diverso.

Poi, l'attore ha aggiunto che in quel terribile momento il suo pensiero è stato anche rivolto a Fabrizio Frizzi, all'ictus che lo aveva colpito e alla sua volontà di non perdere comunque la voglia di sorridere. Come Frizzi, Nudo è tornato ad essere una persona positiva e piena di entusiasmo, rivalutando il recupero delle condizioni di salute e la possibilità di essere ancora in vita.