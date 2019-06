La serie televisiva di origini iberiche Una vita, scritta da Aurora Guerra, riesce sempre ad appassionare il pubblico. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda in Spagna questa settimana svelano che Rosina Rubio, pur essendo andata a far visita in prigione al marito Liberto Seler, non avrà nessuna intenzione di perdonarlo. In seguito quando si ritroverà davanti Genoveva, la donna con cui il suo amato l’ha tradita, la madre di Leonor Hildago non riuscirà a controllarsi.

Pubblicità

Pubblicità

Inoltre il nipote di Susana, dopo essere stato scagionato, si vedrà costretto ad abbandonare l’appartamento che condivideva con Rosina su richiesta della stessa.

Emilio innamorato di Cinta, il Seler accusato di violenza

Nelle puntate che i telespettatori spagnoli vedranno dal 24 al 28 giugno Rafael farà sapere a Cinta che la data del tour è stata anticipata. Quest’ultima, dopo aver appreso la novità, inizierà a sentirsi troppo sotto pressione. Intanto Emilio non riuscirà a stare tranquillo perché sarà consapevole del rischio di perdere Cinta.

Pubblicità

Nel frattempo Cesareo continuerà a fare delle indagini per scoprire chi è Valdeza. Ramon preparerà un piano con l’aiuto di un giornalista per smascherare Alfredo. Marcia comincerà ad apprendere lo spagnolo grazie a Felipe. Cesareo, tramite un indizio scoperto attraverso il giornale, scoprirà che Valdeza non è una persona come pensava ma una località. La domestica dell’Alvarez Hermoso risulterà essere una spia di Ursula. Dopo aver parlato con Susana, Rosina accetterà di ascoltare la versione del marito Liberto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Inoltre la madre di Leonor crederà che Genoveva potrebbe aver pianificato sin dall’inizio di baciare il suo amato per farli lasciare. Il Seler, proprio quando sua moglie accetterà di parlare con lui, verrà di nuovo trattenuto dalle guardie civili. Bellita aiuterà Tape a preparare i bagagli e le dirà di essere convinta che diventerà una grande artista. Dopo aver visto Cinta e Rafael, grazie all’intervento di Camino, Emilio riuscirà a non perderà le staffe.

Il giovane Pasamar scriverà in un quaderno i sentimenti che prova nei confronti di Cinta. Tutti i compaesani apprenderanno che Liberto è finito in prigione con l’accusa di aver abusato di Genoveva.

Felipe affronta Alfredo, Rosina ordina a Liberto di lasciare la sua abitazione

Felipe affronterà Alfredo con l’obiettivo di convincerlo a ritirare in commissariato l’accusa che ha fatto contro il marito della Rubio. Successivamente i coniugi Bryce riceveranno nella loro casa Eladio mentre Rosina apprenderà dall’Alvarez Hermoso che suo marito potrebbe rimanere in carcere a causa di un testimone che conferma di aver assistito alla violenza.

Pubblicità

Dopo aver preso la decisione di lasciarla andare, Emilio si sbarazzerà del taccuino in cui ha scritto ciò che prova per Cinta. Liberto farà ritorno a casa mentre Genoveva faciliterà un incontro intimo tra Alfredo ed Eladio. Dopo aver appreso che sui quotidiani è uscita la notizia del fallimento della banca americana, il Bryce si scaglierà contro il Palacios. Anche il marito di Genoveva, come Ursula, darà del denaro alla cameriera Marcia per spiare Felipe.

Pubblicità

Cinta e Arantxa saluteranno gli abitanti mentre Emilio rimprovererà Camino per aver parlato con Cesareo di Valdeza. Felipe farà in modo che Genoveva si senta in colpa per la brutta situazione in cui si trova il Seler. Per finire Rosina, mentre si troverà al ristorante con Ramon e Carmen, andrà su tutte le furie. La madre di Leonor, non appena vedrà passare la moglie di Alfredo, ribadirà a Liberto che non perdonerà la sua infedeltà e lo inviterà a lasciare subito la sua abitazione.