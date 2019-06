La sedicesima edizione del Grande Fratello Nip ha fatto scoppiare la passione tra coinquilini: stiamo parlando di Gennaro Lillio con Francesca De Andrè e di Chicco Nalli con Ambra Lombardo. In particolare, nonostante la relazione di Ambra e Kikò vada a gonfie vele, la coppia non riesce ancora a trovare l’approvazione delle persone. Dopo gli attacchi sferrati da Cristiano Malgioglio e Riccardo Signoretti, si è unita al coro anche Annarita Cipollari, la sorella di Tina, ex moglie di Nalli.

Pubblicità

Pubblicità

L’ex cognata dell’hair stylist, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, si è scagliata contro la professoressa siciliana. Senza troppi giri di parole, la sorella di Tina ha detto: “Ambra è chiaramente una calcolatrice”. La 53enne è convinta che l’ex gieffina dalla storia con Kikò voglia solo trovare un po’ di notorietà, essendo stata una delle prime concorrenti ad uscire dal reality-show.

Kikò Nalli replica all’ex cognata

Sulle pagina della rivista poi si leggono altre dichiarazioni piuttosto dure di Annarita: “Ambra non mi piace.

Quando Kikò è uscito dalla Casa, gliel’ho detto chiaro e tondo. Qui in famiglia non piace a nessuno”. Secondo la 53enne anche la sorella non approverebbe questa relazione, ma per evitare un ciclone mediatico preferisce restare un passo indietro. Ricordiamo che in seguito al bacio avvenuto in diretta tra i due ex gieffini anche il figlio di Kikò aveva criticato duramente l’accaduto.

Nel corso dell’intervista rilasciata da Annarita Cipollari alla rivista Di Più, si è parlato anche della risposta di Chicco Nalli.

Pubblicità

L’ex parrucchiere di Detto Fatto ed oggi opinionista nei salotti di Barbara D’Urso sembra aver respinto le accuse dell’ex cognata: “Pazienza se dura un mese”. Kikò, nonostante sia profondamente legato alla sua famiglia ed ai suoi figli, da quando ha incontrato Ambra Lombardo sembra avere occhi solo per lei. A questo punto la coppia non può far altro che far ricredere le malelingue.

Ambra smentisce la partecipazione a Temptation Island Vip, almeno per ora

Da qualche giorno a questa parte sulla nel coppia formata da Ambra Lombardo e Kikò Nalli, si mormorava un’ipotetica partecipazione a Temptation Island versione Vip.

Viste le numerose voci, a fare chiarezza ci ha pensato direttamente la professoressa sicula, che attraverso un Instagram Story ha rivelato di non partecipare al reality dell’amore per un motivo ben preciso: “Sono gelosissima”. Stando alle parole della Lombardo, poiché la relazione è ancora acerba la situazione creata all’interno del programma non aiuterebbe affatto la coppia. Nonostante l’ex gieffina abbia detto la sua sul reality, non ha smentito una eventuale partecipazione in futuro.