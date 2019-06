Dopo aver ufficializzato la fine della loro breve frequentazione, Alessio Campoli e Angela Nasti tornano al centro del Gossip per un presunto effetto nostalgia che avrebbe colpito entrambi nelle ultime ore. Stando a quello che riportano molti siti di gossip, ieri sera sia l'ex tronista che il corteggiatore che ha scelto a Uomini e Donne, hanno usato Instagram per lanciare dei romantici messaggi: lei ha cantato in macchina il brano che ha dedicato al romano dopo la scelta, lui ha messo 'mi piace' a due post speranzosi.

Presunto riavvicinamento in corso tra Angela e Alessio

Cosa sta succedendo tra Angela Nasti e Alessio Campoli? A pochi giorni dalla loro rottura definitiva, i due ragazzi stanno facendo parlare per un ipotetico scambio di dediche sui social network. I più attenti fan dell'ex coppia, infatti, non hanno potuto non fare caso alla canzone che la napoletana cantava a squarciagola in macchina ieri sera ('Casa' di Giordana Angi), la stessa che ha dedicato all'ex fidanzato sia in villa che dopo averlo scelto a Uomini e donne.

Un'altra strana coincidenza che alcuni hanno notato, è la parte del brano che la ragazza ha incluso nel video che è comparso nelle sue Stories: pare, infatti, che la 20enne abbia intonato gli stessi versi che il romano le aveva dedicato mentre si trovava a Ibiza con la famiglia.

"Se non è con te, e se non era un posto raggiungibile, allora io mi fermo e smetto di cercare, se non sei tu la casa io non so più abitare", è questo il passaggio della canzone che sia Angela che Alessio hanno cantato di recente su Instagram (Vicolo delle News ha pubblicato entrambi i video in cui si vedono i due ex intonare questo pezzo ndr).

I 'like' di Alessio su Instagram fanno discutere

Oltre al brano 'Casa', che ha ufficializzato l'inizio della loro breve storia d'amore, a far pensare ad un riavvicinamento in corso tra Angela e Alessio sono alcuni 'mi piace' che lui ha messo su Instagram la notte scorsa. Dopo che la Nasti ha pubblicato la Stories nella quale la si sentiva cantare il pezzo che ha dedicato a Campoli a Uomini e Donne, il ragazzo ha apprezzato due riflessioni che hanno catturato l'attenzione dei fan.

"Hai mai pensato a come sarebbe stato se al posto di mollare avessimo lottato?", questo è il primo post al quale il romano ha messo 'like' ieri. La seconda foto che l'ex corteggiatore ha condiviso tramite il suo profilo, è quella accostata ad un lungo messaggio nel quale una persona ripercorre tutte le tappe di un rapporto finito per colpa di entrambi e che si conclude così: "Forse siamo stati sbagliati dall'inizio alla fine, ma io con te per la prima volta mi sono sentito veramente giusto".

Chi sa se c'è davvero un tentativo di riavvicinamento tra Angela e Alessio.