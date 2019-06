Il conto alla rovescia per la nuova edizione di Temptation Island è ufficialmente iniziato: lunedì 24 giugno, Canale 5 trasmetterà la prima puntata del reality più atteso dell'estate, destinato a far discutere a colpi di trash, tradimenti e inevitabili discussioni nei social network. Il meccanismo sarà sempre lo stesso: sei coppie, di cui una già nota al pubblico di Uomini e donne, metteranno alla prova i loro sentimenti vivendo separate per alcune settimane.

In tale periodo fidanzati e fidanzate saranno tentati da bellissimi ragazzi e ragazze single, che avranno il compito di mettere in discussione la loro fedeltà. E stando ad alcune recenti dichiarazioni di Maria De Filippi, un tentatore in particolare sconvolgerà a tal punto una fidanzata da spingere il suo compagno ad una clamorosa decisione.

Temptation Island anticipazioni: coppie e probabili tentatori

Sarà ancora il resort di Santa Margherita di Pula in Sardegna la location scelta per le riprese di Temptation Island.

A tal proposito, sono state diffuse già le prime immagini del luogo in cui, tra mare, piscine e feste serali, fidanzati e fidanzate capiranno se il loro amore potrà resistere alle tentazioni. Le sei coppie che parteciperanno saranno: Vittorio e Katia, Andrea e Jessica, Nicola e Sabrina, Massimo e Ilaria, David e Cristina, Arcangelo e Nunzia. Chi di loro riuscirà a scatenare la curiosità del pubblico a colpi di meme e di video trash? In attesa di scoprire se davvero si ripeteranno i siparietti delle scorse edizioni, restano ancora diversi punti interrogativi sui nomi dei possibili tentatori.

Alcuni di essi dovrebbero arrivare direttamente dall'universo di Uomini e donne. A tal proposito si parla insistentemente di Giulio Raselli e Flavio Barattucci, entrambi ex corteggiatori di Giulia Cavaglià. Probabile, ma non confermata da fonti ufficiali, anche la partecipazione di Federica Lepanto, vincitrice del Grande Fratello 14.

Maria De Filippi: 'Una coppia durerà quattro ore'

La prima puntata di Temptation Island, in onda su Canale 5 il 24 giugno, sarà portatrice di un primo colpo di scena, riguardante una delle sei coppie.

Qualche giorno fa era stato il portale davidemaggio.it ad annunciare il falò di confronto che avrebbe portato all'addio di due fidanzati. A raccontare ulteriori dettagli a tal proposito ci ha pensato Maria De Filippi, ai microfoni di Radio Deejay. La conduttrice ha spiegato che una fidanzata ha perso la testa per uno dei tredici tentatori dopo solo quattro ore dall'inizio delle riprese (sui 21 giorni previsti). Dopo avere visto le immagini dell'accaduto, il fidanzato in lacrime ha subito chiesto il falò di confronto.

E proprio da questo repentino incontro ravvicinato sarebbe poi arrivata la rottura definitiva.