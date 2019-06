Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap opera turca 'Bitter Sweet-Ingredienti D'Amore' che sta ottenendo un buon riscontro del pubblico per quanto riguarda il livello degli ascolti. Gli spoiler dell'appuntamento numero 10 trasmesso su canale 5 giovedì 20 giugno fanno notare che Demet potrà servirsi dell'aiuto di Asuman per mettere nei guai Ferit. La donna riuscirà a ottenere il risultato sperato ed esporrà le fotografie nel tribunale al punto che le verrà data la custodia temporanea del bambino.

L'uomo di affari non saprà in che modo prendere la notizia e dimostrerà di non volersi arrendere di fronte a questa vicenda complessa. Lo zio di Bulut continuerà a lottare per l'affidamento del nipote e avrà intenzione di mettersi sulle tracce della persona che ha venduto l'informazione. Bulut sarà costretto a lasciare la casa per recarsi dagli zii Demet e Hakan. Il bambino dimostrerà uno stato d'animo sofferente per il fatto di doversi allontanare dallo zio e da Nazli con i quali ha trascorso momenti speciali.

La preoccupazione di Ferit e Bulut costretto a vivere con Hakan e Demet

Le anticipazioni della puntata numero 11 in onda sul piccolo schermo alle ore 14:45 sottolineano che Bulut dovrà fare i conti con la decisione del giudice. Il bambino sarà costretto a vivere nell'abitazione di Hakan e Demet ma dimostrerà il malcontento per via di questa costrizione. Bulut avrà bisogno della vicinanza di una persona come Nazli con la quale ha instaurato un rapporto speciale e lo stesso discorso vale per Ferit.

Quest'ultimo non avrà intenzione di rinunciare all'affidamento del bambino e dovrà godere del sostegno legale dell'avvocato Engin che gli darà delle valutazioni volte a smascherare Hakan e Demet.

Nazli deve fare delle valutazioni per la proposta

Nazli deciderà di presentarsi a casa di Bulut per passare del tempo in compagnia del bambino ma comprenderà che le intenzioni sono differenti. L'entusiasmo della ragazza subirà un cambiamento dopo aver parlato con Hakan e Demet che le faranno una proposta lavorativa nella speranza di convincerla a trasferirsi nell'abitazione.

I due coniugi spingeranno la giovane donna a lasciare la villa di Ferit (Can Yaman) dove presta servizio come cuoca. La sorella di Asuman non riuscirà a essere convinta da questo tipo di proposta ma si renderà conto di quanto Bulut abbia bisogno della sua persona. Inoltre Nazli (Ozge Gurel) deciderà di dare una risposta a questa richiesta ma avrà bisogno di un giorno di tempo per compiere la scelta nel migliore dei modi. Una situazione imprevista farà cambiare idea alla collaboratrice domestica che potrebbe fare una scelta inaspettata.