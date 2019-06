Dopo giorni di notizie e rumors sull'addio tra Angela Nasti e Alessio Campoli, oggi finalmente sono stati i diretti interessati a parlare. Sulle pagine del nuovo numero del magazine di Uomini e donne, l'ex tronista ha spiegato perché tra lei e il corteggiatore che ha scelto è finita così in fretta: secondo la ragazza, il romano avrebbe cambiato atteggiamento nei suoi confronti una volta che le telecamere si sono spente. A chi ipotizza un riavvicinamento all'ex, inoltre, la napoletana fa sapere che questo non è possibile perché le cose tra loro non sono già andate bene una volta.

Pubblicità

Pubblicità

La versione di Angela sulla rottura con Alessio

Come molti fan di Uomini e Donne avevano ipotizzato, sul nuovo numero del magazine della trasmissione sono riportate le prime dichiarazioni ufficiali di Angela Nasti e Alessio Campoli dopo il loro addio. L'ex tronista, accusata da più parti di essere l'artefice di questa precoce rottura, ha provato a spiegare che la storia è finita per volere di entrambi, e che ci sono delle motivazioni ben precise se tra lei e il romano non ha funzionato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

"La decisione di lasciarci è stata presa da tutti e due. Lui mi ha detto di prenderci una pausa, a quel punto io gli ho confessato ciò che sentivo", ha fatto sapere la giovane. Nonostante precisi più volte che nessuno ha colpe se questa frequentazione non è andata a buon fine, la napoletana racconta: "Alessio fuori non era la persona passionale e schietta che mi aveva colpito. I miei amici e la mia famiglia l'hanno notato".

Non è la prima volta che la 20enne sostiene che il suo ex fidanzato avrebbe perso la spontaneità che aveva dimostrato durante il suo percorso in Tv; quest'accusa, però, Campoli l'ha rispedita al mittente qualche giorno fa quando, tramite un messaggio che ha postato su Instagram, ha spiegato che è stata la freddezza di Angela a spegnere la sua vivacità sin da subito.

Al giornalista che le ha chiesto se è possibile un ritorno di fiamma con Alessio, la Nasti ha risposto: "Gli voglio bene, ma quando ci siamo conosciuti di più non è andata".

Pubblicità

La verità di Alessio sul magazine di U&D

Anche Alessio Campoli ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e Donne: sul nuovo numero della rivista, infatti, sono riportate le dichiarazioni esclusive dell'ex corteggiatore sulla fine dell'amore con la Nasti. Il ragazzo, dopo essersi detto amareggiato per come sono andare le cose, ha spiegato: "Da parte mia c'erano i presupposti, ma quando ho iniziato a capire che le cose non funzionavano, sono stato il primo a voler chiudere il nostro rapporto".

In merito al viaggio ad Ibiza che Angela ha fatto con la famiglia a tre giorni di distanza dalla scelta, il romano ha fatto sapere che era una vacanza programmata da tempo e lui non poteva intromettersi perché conosceva la giovane da pochissimo tempo.

L'addio ufficiale tra i due ex protagonisti del Trono Classico c'è stato martedì 11 giugno: dopo essersi confrontati al termine di un weekend insieme a Napoli, la Nasti e Campoli hanno ritenuto opportuno salutarsi definitivamente perché tra loro non è mai veramente scoccata la scintilla.