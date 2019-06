Nelle puntate americane di Beautiful, Liam è di nuovo single dopo avere firmato i documenti dell'annullamento del matrimonio con Hope. Ha quindi cominciato a trascorrere molto tempo in compagnia di Steffy e delle bambine, trasferendosi persino nella casa sulla scogliera. I due ex coniugi hanno creato un rapporto stabile nel loro ruolo di genitori separati, concentrando la loro attenzione sulla crescita di Kelly e Phoebe, proprio come Hope aveva loro consigliato.

Ma nelle prossime settimane, questo ritrovato equilibrio potrebbe cambiare. Continuano, infatti, ad arrivare indizi su di un loro possibile ritorno di fiamma, suffragato ora anche dalle prime anticipazioni ufficiali relative alle puntate di inizio luglio. E questo amore potrebbe tornare alla ribalta proprio nel momento della svolta della storyline relativa alla finta morte della piccola Beth.

Beautiful anticipazioni: il ritorno di fiamma per un'ex coppia

Stando a quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful, una coppia di ex riaccenderà presto la fiamma.

Non si fanno i nomi dei diretti interessati ma, al momento, sono proprio Steffy e Liam i personaggi papabili per questo ritrovato amore. Non sembrano, infatti, esserci ostacoli all'orizzonte dato che entrambi saranno privi di legami sentimentali ufficiali e persino Hope ha consigliato all'ex marito di tornare ad essere felice al fianco della Forrester, soprattutto pensando al bene delle bambine. Neppure Bill rappresenterà per loro un problema: la fissazione che il magnate provava per la nuora è accantonata per mesi nelle puntate americane e l'uomo è ora fidanzato con Katie che, dopo il divorzio lampo da Thorne, ha deciso di concedergli una seconda possibilità, dimenticando i tradimenti e le insicurezze del passato.

Trame americane Beautiful: la verità su Beth si avvicina

In attesa di assistere al probabile ritorno di fiamma per Steffy e Liam, le prossime puntate americane di Beautiful continueranno a concedere ampio spazio al segreto relativo a Beth/Phoebe. Sempre più persone saranno a conoscenza dello scambio di culle avvenuto a Catalina e a loro andrà ad aggiungersi anche Emma Barber, che minaccerà di rivelare quanto scoperto ai diretti interessati. Proprio la sua insistenza potrebbe portare ad una svolta dark con la morte di un personaggio della soap, che dovrebbe essere proprio la Barber.

La storyline sulla vera identità della figlia adottata da Steffy dovrebbe quindi arrivare al momento decisivo a distanza di breve tempo dal ritorno di fiamma della Forrester con Liam. E il loro ritrovato amore, a quel punto, potrebbe affrontare una nuova e prematura crisi.