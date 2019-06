È finita nel peggiore dei modi tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato: i due, dopo essere stati insieme circa 4 anni, si sono detti addio qualche mese fa non senza polemiche. Da quando l'ex tronista di Uomini e donne è diventato un concorrente della versione spagnola dell'Isola dei Famosi, sono tante le cose poco carine che sta dicendo sulla donna con la quale ha fatto coppia fissa. Dopo aver sentito l'argentino dire in Tv che ha perdonato un suo tradimento, la ragazza ha usato Instagram per annunciare che ricorrerà a vie legali per difendersi da queste falsità.

Nuovo scontro a distanza tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato

La partecipazione di Fabio Colloricchio a "Supervivientes" continua a far discutere: il ragazzo, oltre a rendersi protagonista di un momento di passione davanti alle telecamere con la collega Violeta, sta facendo parlare di sé per le cose poco carine che racconta sulla ex Nicole Mazzocato.

Dopo aver detto che la giovane non è bella senza trucco e dopo aver definito un inferno i quattro anni che ha condiviso con lei, l'argentino si è lasciato andare ad una confessione che ha destato molto scalpore soprattutto in Italia.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha sostenuto di essere stato tradito dalla compagna e, per amore, di averla anche perdonata qualche tempo fa.

Messa al corrente dell'episodio che ha raccontato Fabio sul loro passato insieme, Nicole ha pubblicato un messaggio su Instagram sia per difendersi che per informare i fan della sua intenzione di tutelarsi nelle sedi più opportune.

"Da donna quale mi reputo, continuo a non dire nulla perché non sono infame e alcune cose devono rimanere personali.

La vita ci riserva un karma e da lì non si scappa", ha esordito la ragazza nello sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando.

"Per ogni cosa detta in più e per ogni atto compiuto con il mio nome, ci sarà un legale che risolverà tutto", ha avvertito l'ex corteggiatrice l'altra sera.

La Mazzocato commenta il comportamento di Fabio Mazzocato all'Isola

"Io non so più chi sia questa persona, ma non posso più accettare falsità e calunnie sul mio conto", ha fatto sapere Nicole prima di provare a dare una spiegazione ai continui attacchi che le sta facendo a distanza il suo ex.

Secondo la giovane, infatti, potrebbe esserci la voglia di vincere il reality dietro alle cose poco carine che Fabio sta dicendo su di lei.

A chi la invitava su Instagram a difendersi con la stessa moneta dalle invettive di Colloricchio, la modella ha risposto: "Io non ho mai sparato contro di lui. Non dico nulla per rispetto e buon senso. Manterrò questa linea e non sarò più io ad occuparmi di questo, ma chi è competente".

La Mazzocato, dunque, ha ribadito la sua intenzione di querelare l'argentino per le cose negative che sta raccontando su di lei davanti a milioni di spettatori: quando il ragazzo tornerà a casa, infatti, troverà una "bella sorpresa" ad attenderlo.