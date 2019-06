Continuano a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera spagnola Il segreto. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 17 fino a venerdì 21 giugno, sottolineano che Fernando sarà impegnato a uccidere i rapitori dei coniugi Castaneda e Maria, dopo aver superato le paure, si accorgerà che Emilia è in dolce attesa. Francisca (Maria Bouzas) troverà l'occasione per uscire dal nascondiglio e si scontrerà con Fernando minacciando l'uomo con una pistola.

Il Mesia vivrà attimi di tensione dopo essersi reso conto che la Montenegro non è morta e comprenderà di essere stato preso in giro da tutti. Francisca deciderà di seguire i consigli di Raimundo che la spingerà a frenare le sue intenzioni per evitare un peggioramento della situazione. Fernando comincerà a interrogarsi sul modo con il quale Gonzalo (Jordi Molla) ha deciso di prendere parte alla messinscena riguardante la morte della matrona. L'uomo si sentirà tradito dalla persona di Maria, mentre ci sarà uno scontro tra Isaac ed Elsa.

Il Segreto, anticipazioni puntate dal 17 al 21 giugno

I coniugi Castaneda costretti a ripartire per la Francia

Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado) si vedranno costretti a lasciare il paese di Puente Viejo per mettersi in viaggio alla volta di Parigi, consapevoli di essere ricercati per via dell'omicidio di Perez De Ayala. I due coniugi troveranno il modo per avere un incontro con Matias e Marcela con i quali si saluteranno prima della partenza. Il proprietario della locanda mostrerà l'intenzione di fuggire con i genitori, ma si renderà conto che in questo modo potrebbe peggiorare la situazione. Maria annuncerà che stanno per arrivare a Puente Viejo Beltran ed Esperanza.

Saul e Julieta si rendono conto del piano di Prudencio che vuole fermare le loro nozze

Francisca non perderà occasione per dare vita a nuovi contrasti e deciderà di presentarsi in municipio dove comincerà a litigare con Carmelo (Raul Pena) e Severo (Chico Garcia). Fernando non avrà intenzione di perdonare Maria e si dirà pronto per lasciare il paese consigliando a Prudencio di comportarsi nello stesso modo. Isaac avrà un incontro con Elsa, nel corso del quale mostrerà alla Laguna l'intenzione di volersi impegnare nel matrimonio con Antolina.

Irene potrà ritrovare la serenità e dovrà ringraziare Anacleto che le permetterà di ottenere un impiego presso un importante quotidiano spagnolo. Julieta e Saul si renderanno conto del fatto che Prudencio ha messo in atto un piano per sabotare le nozze dei due innamorati. Infine Maria verrà a sapere che Beltran ed Esperanza sono stati coinvolti in un incidente.