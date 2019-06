La cantante salentina Emma Marrone, dopo aver annunciato tramite il suo profilo personale di Instagram la sua presenza nel nuovo film di Gabriele Muccino, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal set dove si sta girando la pellicola. Infatti, la vincitrice del talent di Amici di Maria De Filippi sarà alla sua prima vera prova come attrice protagonista in un film. Quest'ultimo segnerà il debutto al cinema della cantante salentina.

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dall'Ansa, le riprese sono iniziate il 3 giugno e andranno avanti per circa 9 settimane.

Pubblicità

Pubblicità

Però la Marrone ha affermato che prima di dire sì a Muccino ha dovuto prendere alcune decisioni importanti. Queste le sue parole: "Quando Gabriele mi ha chiesto di fare un film da protagonista con lui, ero molto titubante. Soprattutto per il cambio di look da bionda a mora. Poi dopo un anno, gli ho finalmente detto di sì, ed ora sono molto felice di aver accettato".

Ma non è tutto, perché la Marrone ha dovuto prendere un'altra importante decisione, ha messo in pausa la sua musica proprio nel periodo in cui festeggia i suoi dieci anni di carriera.

Emma Marrone cambia colore di capelli e diventa mamma per il film di Gabriele Muccino

Infatti, l'ex vincitrice di Amici ha deciso di immedesimarsi in questa nuova avventura. Ma per portarla a termine nel migliore dei modi, ha dovuto mettere in stand-by la sua adorata musica e il suo tanto amato colore di capelli.

Le prime foto sul set di Emma in versione attrice

Inoltre, nelle ultime ore, stanno impazzando sul web alcuni scatti inediti della salentina incinta. Ma ovviamente, non è come sembra in quanto è stata la stessa cantante pugliese a rivelare che nel nuovo film di Muccino "I migliori anni", interpreterà una mamma in dolce attesa.

Pubblicità

L'uscita del film secondo quanto riportato dall'Ansa, è prevista per il 13 febbraio 2020 e sarà distribuito dalla 01 Distribution. I fan della Marrone non vedono l'ora di vedere la loro beniamina in questo nuovo inedito ruolo. Inoltre, Emma in questo film sarà accanto ad attori del calibro di Claudio Santamaria, Pierfrancesco Savino, Nicoletta Romanoff e Kim Rossi Stuart.

In particolare, i paparazzi del giornale Chi del direttore Alfonso Signorini hanno immortalato la salentina con un look totalmente diverso dal solito, però allo stesso tempo molto interessante.

Infatti, nella foto pubblicata dalla rivista possiamo ammirare la splendida cantante 35enne in dolce attesa per esigenze di copione e con un nuovo colore dei capelli.

La cantante ha dichiarato in una recente intervista di aver dovuto apportare tutti questi cambiamenti al suo look in quanto nel film interpreterà la moglie di Claudio Santamaria. Infatti, in una delle foto pubblicate da Chi, si può notare una scena in cui i personaggi interpretati dalla Marrone e Santamaria litigano animatamente.