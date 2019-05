Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare di un filmato a luci rosse che è stato mandato in onda in Spagna. Fabio Colloricchio, ex protagonista di Uomini e Donne, è stato ripreso mentre consumava un rapporto intimo con una 'collega' naufraga. Le immagini che tutti i siti di Gossip stanno riportando mostrano l'argentino e Violeta Mangrinan avvinghiati in spiaggia. Non ci sono dubbi: come si può notare anche dall'audio del video, tra i due c'è stato un incontro 'ravvicinato' a favore di telecamera.

Fabio dà spettacolo in Spagna dopo l'addio a Nicole

Che tra Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan ci fosse una grande attrazione fisica l'avevano notato tutti gli spettatori della versione spagnola dell'Isola dei Famosi sin dai primi giorni: i due naufraghi, infatti, si sono avvicinati subito, nonostante lei avesse un fidanzato.

Nelle ultime ore, però, è successo qualcosa di molto forte tra i due e di cui tutti i siti di gossip stanno parlando: come dimostra un video che sta facendo il giro della rete, qualche notte fa gli ex tronisti (entrambi hanno partecipato a Uomini e donne, lui in Italia e lei in Spagna) hanno ceduto alla passione.

Fabio Colloricchio ha avuto un rapporto intimo in spiaggia con Violeta a Supervivientes.

L'argentino, infatti, è stato ripreso dalle telecamere mentre consumava un rapporto intimo con la compagna di reality: nel filmato in questione si vedono i due abbracciati in modo caloroso, ma soprattutto si sentono suoni inequivocabili.

Fabio e Violeta, dunque, non hanno avuto remore nell'avere un contatto fisico esplicito in spiaggia, forse con la consapevolezza che queste immagini a luci rosse sarebbero state mandate in onda durante una puntata di Supervivientes.

Le parole di Nicole: 'Non so perché Fabio fa così'

La notizia del rapporto intimo che Colloricchio ha avuto con Violeta Mangrinan davanti alle telecamere dell'Isola dei Famosi spagnola arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni dello spagnolo sulla sua ex fidanzata.

Nello specifico, Fabio ha definito un 'inferno' la relazione di 4 anni che ha avuto con Nicole Mazzocato. Quest'ultima ha deciso di replicare su Instagram facendo un'inedita rivelazione.

'Non so perché fa così.

Io e lui siamo rimasti in buonissimi rapporti, tanto che ci siamo sentiti prima che partisse per l'Isola e gli ho fatto l'in bocca al lupo. Quando mi hanno riferito le sue parole, sono rimasta scioccata. Non so se parla così per la fame o per le dinamiche del gioco', ha fatto sapere l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

L'esperienza dell'ex tronista argentino a Supervivientes, dunque, prosegue a suon di polemiche e di gossip: il flirt che il ragazzo sta vivendo con la collega naufraga, è sulla bocca di tutti sia in Italia che in Spagna.