Sara Affi Fella ne ha combinata un'altra delle sue: dopo essere stata sulla bocca di tutti per mesi con le bugie che ha raccontato quando era tronista di Uomini e Donne, la napoletana è tornata al centro del Gossip per un motivo molto più leggero. Ieri la ragazza ha condiviso con i suoi followers la foto del nuovo tatuaggio che ha deciso di fare sulla schiena: peccato che nella frase in inglese che si è fatta imprimere sulla spina dorsale ci fosse un evidente errore grammaticale.

La Affi Fella presa in giro per il nuovo tatuaggio

Nelle ultime ore, si sta facendo un gran parlare di Sara Affi Fella e della sua decisione di tatuarsi una frase motivazionale sulla schiena. Dopo aver annunciato per giorni quello che avrebbe fatto a breve, ieri la giovane ha deciso di usare i social network per condividere con i fan questo momento così importante per lei.

Sul profilo Instagram dell'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è stata pubblicata la foto della frase in inglese che la stessa ha deciso di imprimere definitivamente sulla sua pelle: le parole che ha scelto la ragazza, sono molto significative e rappresentano una specie di "manifesto" del suo modo di affrontare la vita.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella: l'errore grammaticale nel tatuaggio fa sorridere il web.

A rovinare la giornata della napoletana, però, è stata la puntualizzazione che i più attenti utenti della rete hanno fatto dopo aver visto cosa si era appena tatuata sulla spina dorsale.

"For those like me who never give up", ovvero "Per quelli come me che non si arrendono mai", sarebbe dovuta essere questa la frase che Sara aveva intenzione di scriversi sulla pelle dopo tante difficoltà che ha dovuto affrontare.

Usiamo il condizionale, perché nello scatto che poi la Affi Fella ha rimosso del suo nuovo tatuaggio, c'era un palese errore grammaticale: al posto di "for those like me", sulla sua schiena campeggiava la scritta "for those like my".

L'aggettivo possessivo "my" è tradotto in italiano con la parola "mio", quindi nella frase scelta dalla ventenne non ci stava per niente ("Per quelli come mio che non si arrendono mai", infatti, non è corretto né in inglese né nella nostra lingua).

L'ironia della rete sulla gaffe di Sara Affi Fella

Non appena ha iniziato a circolare la foto del tatuaggio di Sara con annesso strafalcione grammaticale, sul web sono stati scritti tantissimi commenti di presa in giro soprattutto sulle scarse conoscenze dell'inglese dell'ex tronista e del suo tatuatore.

"Si può ancora correggere dai", ha scherzato qualcuno aggiungendo alla frase una "V" sopra la quale scrivere qualcos'altro; "Livello di inglese? Tatuatore della Affi Fella", ha commentato qualcun'altro scatenando l'ironia di molti utenti.

Quando le è stato fatto notare che nella frase che si impressa sulla pelle c'era un evidente errore di grammatica, la napoletana ha immediatamente cancellato lo scatto che aveva pubblicato su Instagram, ma questo non è bastato per impedire a qualcuno di fare uno screenshot e diffondere l'immagine su tutti i social network.