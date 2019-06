Sono alcuni protagonisti del recente passato di Uomini e donne ad aver catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip con le loro "risposte social": Claudia Dionigi, ad esempio, ha fatto sapere che non farà parte del cast di Temptation Island VIP perché lei e Lorenzo Riccardi stanno benissimo. Nilufar Addati, invece, ha deciso di scrivere un commento sul profilo Instagram di Giordano Mazzocchi per difenderlo dagli attacchi di quelle fan che ancora sperano in un loro ritorno di fiamma.

Pubblicità

Pubblicità

Claudia e Lorenzo felici a quattro mesi dalla scelta

Sono passati circa 4 mesi da quando Lorenzo Riccardi ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne: al termine della seconda puntata serale nel Castello, infatti, il tronista ha ricevuto il "sì" di Claudia Dionigi. Come dimostrano le foto e i video che hanno pubblicato i due ragazzi nell'ultimo periodo sui social network, questa storia d'amore procede a gonfie vele: ad appena due mesi dalla fine del loro percorso davanti alle telecamere, infatti, i giovani sono andati a convivere a Latina.

Uomini e Donne: Nilufar difende Giordano su IG, Claudia e Lorenzo dicono no a Temptation.

Questo pomeriggio, la romana ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei fan e, tra le tante cose che ha raccontato, a colpire l'attenzione degli appassionati di gossip sono state le sue parole su un'eventuale partecipazione sua e del fidanzato a Temptation Island VIP.

A chi le ha chiesto se lei e il "Cobra" faranno parte del reality di Canale 5, la 28enne ha fatto sapere: "No. Io e Lorenzo stiamo talmente bene che non ha alcun senso".

Insomma, chi già sognava di vedere la Dionigi e Riccardi alle prese con la gelosia scatenata dai single nei villaggi, dovrà mettersi l'anima in pace: i piccioncini sono così certi dell'amore che provano l'uno per l'altro, che non hanno bisogno di mettersi alla prova in nessuna trasmissione Tv.

Pubblicità

Nilufar alle fan su Instagram: 'Finitela, vi prego'

È bastata una frase scritta da Giordano Mazzocchi sotto alla sua ultima foto Instagram, a scatenare la furente reazione di alcune fan.

"Quanto ve piace chiacchierà. Fate pure, tanto tira vento", è questa la didascalia che ha spinto un gruppo di ragazze a dare dell'insensibile al romano per come si è comportato dopo aver chiuso la storia d'amore con Nilufar.

Se il diretto interessato ha preferito non rispondere a questa provocazione, la sua ex (che non lo segue sui social network) non è riuscita a trattenersi ed ha scritto un commento piuttosto duro a chi ha attaccato Giordano nella giornata di ieri.

"Ma vi rendete conto che criticando lui, non fate felice me né tanto meno il contrario?

Offendete entrambi nello stesso modo", ha esordito la napoletana nel suo sfogo che tutti i siti di gossip stanno riportando. "Finitela, è passato tanto tempo e tutti e due abbiamo avuto modo di sputarci me... addosso, ma questo non è mai successo. Non fatelo voi".

"C'è tanto di bello di cui parlare. Basta fare allusioni, accusare le persone e farle sentire sempre sbagliate. State andando veramente oltre", ha aggiunto la ragazza. "Basta, vi prego".

Pubblicità

Nilufar, dunque, è stata messa al corrente da qualcuno delle cose poco carine che un gruppetto di fan stavano scrivendo al suo ex compagno ed ha deciso di esporsi in prima persona per difenderlo: chissà se il romano avrà apprezzato il bel gesto della Addati.